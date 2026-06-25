В Ижевске начали вырубать аварийные деревья на улице Удмуртской

В рамках реконструкции улицы Удмуртской рабочие начали убирать аварийные деревья, сообщили в администрации города. Под замену попали тополя, клены и другие породы.

«Дендрологи уже осмотрели деревья, многим из которых больше 80 лет. Обозначили больные и старые растения, угрожающие пешеходам и автомобилям <...> Проектом предполагается обновление зеленых насаждений»,— говорится в сообщении. На улице высадят 430 новых деревьев.

Напомним, летом начался второй этап реконструкции улицы Удмуртской на участке Кирова—Ленина. На территории меняют асфальтовое и тротуарное покрытие, ремонтируются фасады домов, устанавливают новые источники освещения, скамейки и урны. По концепции, представленной в марте того года, по улице распределят 520 парковочных мест, протяженность велосипедных маршрутов составит 3,5 км, пешеходных — 4,5 км. Появится не менее четырех карманных парков. Дорога будет расширена. На работы направлено более 1,1 млрд руб. Реконструкцию завершат до конца лета.