В Ижевске перекроют улицу Удмуртскую на время реконструкции

С 22 июня движение по Удмуртской улице в Ижевске для автомобилей закроют — от Кирова до Ленина. Ограничения ввели в связи с ремонтом дорожного покрытия в рамках реконструкции улицы. Об этом сообщил глава города Дмитрий Чистяков в Мах. Завершение работ запланировано на начало сентября.

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Транзит будет организован по улицам Советской и Лихвинцева. Изменится расположение остановок общественного транспорта: в сторону центра останется только одна остановка – рядом с улицей Базисной. Расположение остановок в сторону улицы 10 лет Октября сохранится.

Напомним, реконструкция улицы Удмуртской проводится в два этапа. В 2025 году на участке были заменены теплосети, водопровод и канализация. По концепции, представленной в марте того года, по улице разместят 520 парковочных мест, протяженность велосипедных маршрутов составит 3,5 км, пешеходных — 4,5 км. Появится не менее четырех карманных парков, подрядчик отремонтирует фасады девяти жилых домов. На улице ликвидируют несанкционированные ларьки и рекламные конструкции, появятся съезды и пандусы для инвалидов, установлены новые источники освещения, скамейки и урны.

Сейчас на участках идет ремонт тротуаров, выполнен демонтаж старых покрытий и началась установка бордюров. На маршруте от улицы Кирова до Базисной будет уложена тротуарная плитка и появятся асфальтированные велодорожки. Одновременно обновляют фасады на всех девяти зданиях и завершаются работы по обслуживанию канализации.