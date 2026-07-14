Алтайская компания построит инженерные сети и дороги в Тамбове за 295 млн

Тамбовская «Единая служба заказчика» определила подрядчика для строительства инженерной инфраструктуры, автодорог и проездов дворовых территорий в границах жилой застройки от улицы имени Павла Строганова до улицы Советской в областном центре. Контракт заключили с единственным участником аукциона — ООО «Алтайский асфальт» — по начальной цене 294,6 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По условиям контракта подрядчику предстоит выполнить подготовительные работы, переустроить инженерные сети (канализацию, линии электропередачи и связи), возвести земляное полотно и дорожную одежду на пяти отрезках, построить пересечения и примыкания, обустроить дорогу, смонтировать дождевую канализацию (четыре водостока), а также установить наружное освещение и светофоры. Завершить работы необходимо 5 декабря.

По данным Rusprofile, ООО «Алтайский асфальт» зарегистрировано в сентябре 2020 года в Горно-Алтайске. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Генеральным директором является Алексей Глинин. Учредитель — Гегам Агаджанян. В 2025 году компания выручила 1,3 млрд, чистая прибыль составила 88 млн руб.

В апреле стало известно, что ростовское ООО «Дельта» определено подрядчиком по двум контрактам на строительство канализационного коллектора и водовода в Тамбове. Соглашения с компанией заключила «Единая служба заказчика» на общую сумму 486,4 млн руб.

Кабира Гасанова