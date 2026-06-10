В Тамбове хотят построить дороги и инженерную инфраструктуру за 295 млн

Тамбовская «Единая служба заказчика» объявила открытый конкурс на строительство инженерной инфраструктуры, автодорог и проездов дворовых территорий в границах жилой застройки от улицы имени Павла Строганова до улицы Советской по начальной цене в 294,6 млн руб. Информация появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Контракт разделен на несколько этапов: подготовительные работы, переустройство инженерных сетей (канализации, линий электропередачи и связи), устройство земляного полотна и дорожной одежды на пяти участках, строительство пересечений и примыканий, обустройство дороги, монтаж дождевой канализации (четыре водостока), а также наружного освещения и светофорных объектов.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», аналогичные торги в Тамбовской области объявляли в марте. Тогда максимальная цена контракта составляла 280 млн руб. Ни одной заявки на торги не поступило.

В конце мая «Ъ-Черноземье» также писал, что «Тамбовавтодор» объявил четыре конкурса на оборудование и модернизацию постов весогабаритного контроля на автодорогах регионального значения. Общая начальная стоимость контрактов составляет 765,9 млн руб.

Денис Данилов