«Это новая компетенция и новая отрасль для нашего региона»

С 6 по 9 июля в Екатеринбурге в 16-й раз прошла международная промышленная выставка «Иннопром». Свердловская область заключила на ней ряд соглашений, включая договоренности о создании площадки для беспилотного грузового транспорта, локализации производства лифтов, а также о создании двух промышленных площадках в формате light industrial. О том, какой эффект они принесут региону, «Ъ-Урал» рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

— На «Иннопроме» Свердловская область заключила соглашения о строительстве в регионе производства иранских лифтов. Расскажите о параметрах сделки?

— Соглашение подписано между Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области (АПИСО) и иранским холдингом «Фардад Групп». Это договоренность о локализации производства лифтов на территории Свердловской области. Вопрос крайне актуален: у нас нет своего производства лифтов, а около 70% закупается за рубежом, поэтому крайне важен вопрос создания собственной производственной базы. «Фардад Групп» — крупная компания в Иране: она поставляет продукцию на 40% внутреннего рынка, а также в страны Персидского залива и частично в регионы Российской Федерации, но пока в основном на Кавказ.

В рамках подписанного соглашения достигнута договоренность о том, что они зайдут в индустриальный парк «ЕКАД-Южный». К ноябрю планируется начать производственную деятельность на территории Свердловской области. В регионе уже зарегистрировано российское юридическое лицо.

В настоящее время компания активно работает с нашими застройщиками и выходят на Фонд капитального ремонта, чтобы договориться о поставках локализованного оборудования. При этом инвестиции осуществляет сам иранский холдинг: это частные вложения объемом около 1 млрд руб. на начальном этапе для развертывания производства. По сути это новая компетенция и новая отрасль для нашего региона.

— Как региона работает с потенциальными промышленными инвесторами? Что их интересует?

— Для того, чтобы мы могли активнее работать с привлечением внешнего инвестора в наш регион, губернатором Свердловской области Денисом Паслером перед инвестиционным блоком правительства была поставлена задача расширить доступные и востребованные площадки индустриальных парков. Это необходимо для того, чтобы туда могли заходить малые и средние производства в формате light industrial — либо через строительство на базе готовых площадок, либо через возведение новых объектов.

В данном случае была проведена большая работа: губернатор лично выходил на крупных игроков этого рынка, которые реализуют такие проекты в других регионах и за рубежом. На «Иннопроме» мы анонсировали два таких проекта.

Во-первых, в регион заходит компания «Дорхан». Это уже решенный вопрос: им выделен земельный участок площадью 65 га решением губернатора в рамках областного закона о масштабных инвестиционных проектах (подразумевает предоставление земли без торгов под инвестиционные обязательства). Участок расположен возле Новосвердловской ТЭЦ — это очень крупный для Екатеринбурга массив земель промышленного назначения. В настоящее время «Дорхан» будет осваивать его очередями, и туда будут заходить производства как местные, так и внешние.

Второй проект — компания Ava Industrial. Земельный участок пока не выделен, но соглашение уже подписано. Речь идет также о территории порядка 70 га на ул. Владимира Высоцкого — то есть недалеко от площадки «Дорхана» — под создание аналогичного индустриального парка. Могу сказать, что эта компания сегодня реализует подобные проекты в Подмосковье, Казани, Новосибирске, а также в Казахстане и Китае.

Создание таких площадок критически важно, потому что сейчас в Екатеринбурге и окрестностях наблюдается большой дефицит готовых территорий под промышленное производство. Они необходимы для того, чтобы в регион приходили новые инвесторы и запускались современные предприятия.

— Одной из важных тем для обсуждения в деловой программе «Иннопрома» в этом году стала цифровизация и строительство центров обработки данных (ЦОД). Как Свердловская область развивает эту отрасль?

— Во-первых, на нашем стенде губернатор представил председателю правительства Мишустину, его коллегам, премьерам других стран продукцию компании «Датарк», которая производит модульные ЦОДы и микро-ЦОДы. Это очень востребованная сегодня продукция, и наша местная уральская компания буквально за несколько лет в этом плане выросла и вошла в топ-3 по России.

Спрос на их продукцию есть объективно, исходя из того, что существует большой спрос на сами центры обработки данных с учетом внедрения активного искусственного интеллекта уже практически во всех сферах — не только IT-компаниями, но и промышленными предприятиями, компаниями из других сфер. С учетом роста потребления интернета вещей, спроса на цифровые двойники, роботизации производства и усиления цифровизации для них нужно оборудование, для них нужны площадки, обеспеченные электричеством. И поэтому на «Иннопроме» мы с «Россетями» подписывали соглашение по поручению губернатора как раз о развитии инфраструктуры электросетей под центры обработки данных. В частности, компания будет сообщать о доступных энергомощностях, сократит время подключения к сетям, будет принимать заявки на присоединение преимущественно в электронном виде.

ЦОДам нужны земельные участки. Год назад, в июне законодательное собрание Свердловской области по инициативе губернатора поддержало законопроект об изменениях в областной закон, касающийся масштабных инвестпроектов: при определенном объеме инвестиций (свыше 1 млрд руб.) крупные ЦОДы получают земельные участки без торгов от региона. Это, конечно, существенно увеличило интерес к нашему региону.

Помимо этого, наш регион — энергопрофицитный. Поэтому было подписано соглашение с компанией KeyPoint. Буквально за неделю до «Иннопрома» губернатор присутствовал на открытии первой очереди возведенного ими центра обработки данных на 440 стоек. Вторую очередь компания должна достроить до конца года, общее число стоек составит 880. Объем инвестиций в проект — 4,7 млрд руб. Это будет крупнейший ЦОД в Уральском федеральном округе.

Мы провели переговоры с KeyPoint, сейчас подбираем еще одну площадку, где они планируют разместиться. Рассматривают площадки либо возле Новосвердловской ТЭЦ, либо в районе Верхней Пышмы. С «Россетями» предварительно мы уже рассмотрели, как обеспечить проект энергетикой.

На «Иннопроме» было подписано соглашение между Сбером и ТЭЦ «ВИЗ». Это очень интересный подход, когда инвестор приобретает сразу генерацию энергии — свою в виде целой ТЭЦ — и дальше планирует строить свои центры обработки данных, которые потенциально, с учетом такого мощного источника энергоснабжения, будут еще крупнее, чем действующие запускаемые проекты. В этом плане Свердловская область вполне конкурентоспособна и становится альтернативой Москве, где объективно находится до 90% ЦОДов.

Но диверсификацию никто не отменял: у нас дешевле размещать такую инфраструктуру, чем в Москве. Там это уже достаточно дорого, плюс есть определенные ограничения с точки зрения развития этого рынка. У нас для этого есть все: инвесторы, готовые вкладываться в ЦОДы и предоставлять в аренду стойки; серьезная кадровая база благодаря Институту радиоэлектроники и информационных технологий (ИРИТ-РТФ) УрФУ.

Это точно не последние проекты по размещению в Свердловской области центров обработки данных, которые будут обслуживать как местные промпредприятия, так и федеральных игроков.

— В ходе «Иннопрома» заключено несколько соглашений о развитии беспилотного транспорта. Какие компании будут развивать это направление?

— Как известно, Свердловская область эту компетенцию активно расширяет, и объем инвестиций в логистику, транспортировку и хранение существенно растет с каждым годом, в том числе в рамках реализации новой стратегии проекта «Сухой порт». Поэтому было подписано несколько важных соглашений.

Первое — это соглашение с компанией «Некст», крупным федеральным игроком, который вместе с «Яндексом» уже сегодня реализует проекты по созданию электротакси и робота-доставки в Москве и думает о том, чтобы зайти в ряд других регионов.

С учетом того, что к нам уже приходит доставка роботами, спрос на такси и электромобили будет увеличиваться. Компания готова инвестировать более 1 млрд руб. в размещение здесь полноценного таксопарка со всей инфраструктурой. Это будет не просто схема найма сторонних машин, а собственный парк электромобилей.

В настоящее время наш инвестиционный блок подбирает коллегам участок площадью несколько гектаров в черте Екатеринбурга. Исходя из специфики электротранспорта, им понравилась площадка в районе Академического, и они подтверждают готовность инвестировать туда эти средства.

Понятно, что электротранспорт будет развиваться, но вопрос первичности инфраструктуры или самих автомобилей решается комплексно: нужно развивать и то, и другое. Когда заходит крупный федеральный игрок, это безусловно способствует развитию инфраструктуры и популяризации экологически более чистого транспорта, который вместо традиционного топлива использует электричество. Для нашего энергопрофицитного региона это важно.

Второе соглашение касается компании «Кит», которая планирует строительство в Свердловской области хаба для беспилотных грузовых машин. Это реальный вызов времени.

Сейчас стоимость труда и дефицит кадров делают цену доставки грузов достаточно высокой, и от этого зависит вся остальная экономика и цена товаров. У нас себестоимость доставки выше, чем в Китае и Казахстане, и это решается внедрением современных технологий роботизации процесса.

Беспилотные грузовые автомобили — наше ближайшее будущее. Однако согласно нормативам безопасности они могут ездить только по современным дорогам высокого класса, таким как трасса М-12, недавно дошедшая до нас и продолжающая расширение на восток. Хаб станет частью инфраструктурного каркаса беспилотной логистики на направлении Восток — Запад. Он позволит создать быстрый способ перемещения груза, так как сейчас автономные системы могут ездить только между городами, а в сами города въезжать не могут.

Проект предполагает создание складского комплекса площадью 10 тыс. кв. м и отдельной площадки для тягачей. На первом этапе хаб планируется использовать для работы с многозвенными автопоездами, вторым этапом станет интеграция беспилотных тягачей. Площадка также сможет использоваться для классической магистральной логистики, хранения полуприцепов и обслуживания техники.

Беседовала Анна Капустина