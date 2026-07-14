Ozon запустит в Воронеже логистический центр за 5,3 млрд рублей

В 2027 году Ozon планирует открыть третий фулфилмент-центр в Воронежской области. Площадь объекта «по полу» составит более 8 га. Инвестиции фирмы в технологическое оборудование склада оценивают в сумму около 5,3 млрд руб. Центр возьмет на себя полный цикл обработки заказов — от приемки до формирования посылок и передачи их в доставку. Об этом в компании рассказали 14 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Один фулфилмент-центр Ozon площадью около 35 тыс. кв. м расположен в Рамонском районе Воронежской области. На складе можно разместить более 5 млн товаров, ежедневно он способен обрабатывать свыше 200 тыс. заказов. Логистический центр в селе Александровка Новоусманского района также охватывает полный цикл обработки — площадь этого склада составляет около 11 га, включая сортировочный центр. При возможном размещении более 40 млн товаров он способен обрабатывать более 900 тыс. заказов в день.

По данным Ozon, в мезонине нового логоцентра можно будет разместить порядка 35 млн товаров. Ежедневно он будет способен обрабатывать около 1 млн заказов. На объекте также будет действовать сортировочный центр площадью 20 тыс. кв. м.

Помимо этого, осенью текущего года Ozon планирует открыть в регионе хаб площадью 6 га. Накануне, 13 июля, «Ъ-Черноземье» сообщал, что этот хаб предполагается разместить в Россоши.

«На складе заказы покупателей будут проходить сортировку по направлениям доставки и передаваться курьерам в доставку напрямую до клиентов либо в свыше 1,6 тыс. пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Сегодня почти половина всех ПВЗ в регионе находится в малых городах и небольших поселениях»,— отметили в компании.

В фирме уточнили, что развитие логистической инфраструктуры Ozon в Воронежской области связано с ростом спроса. По итогам первого полугодия 2026-го количество онлайн-заказов на цифровой платформе в регионе выросло на 95% по сравнению с 2025-м (год к году). При этом на каждого покупателя приходится на 60% больше заказов, чем годом ранее.

Срок строительства склада составляет от шести до восьми месяцев при наличии подготовленного участка и может достигать полутора лет в случае отсутствия подготовки инфраструктуры. По данным «Ъ-Черноземье», для возможного запуска логоцентра к сентябрю 2027-го сделки на строительство должны быть заключены в третьем или четвертом квартале этого года.

В начале июня также стало известно, что совладелец воронежского ООО «СМУ-90», известного господрядами в областном центре и в районах области, Вардан Агаронян построит в пригородном Тамбовском округе логистический склад Ozon за 920 млн руб. Соответствующее соглашение между подконтрольным ему ООО «Натали-Плюс» и властями региона было подписано на Петербургском международном экономическом форуме.

Денис Данилов