Ozon может построить склад в воронежской Россоши до октября

Маркетплейс Ozon планирует возвести 3,8 млн кв. м складов в 2026-2027 годах в разных регионах России, в том числе в Россоши Воронежской области. Об этом сообщило агентство CRE со ссылкой на источники на рынке, знакомые с планами компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным CRE, площадь склада в Россоши может составить от 6 до 10 тыс. кв. м. Наряду с Воронежской подобные объекты могут появиться во Владимирской (город Александров) и Челябинской (Миасс) областях, а также в дагестанском Каспийске. Их планируется построить до октября 2026 года.

«Ъ-Черноземье» направил запрос в пресс-службу Ozon с просьбой прокомментировать эти планы и рассказать о деталях проекта в Россоши. На момент публикации ответа на него не поступило.

Также, по данным издания, запланировано строительство порядка 260 тыс. кв. м складов в Подмосковье и около 80 тыс. кв. м на востоке Петербурга. Комплексы площадью по 120 тыс. кв. м возведут в Самаре, Казани и Туле, тогда как в Красноярске Ozon планирует построить объект на 180 тыс. кв. м. География проектов охватывает территории от Южно-Сахалинска до Брянска.

Срок строительства склада составляет от шести до восьми месяцев при наличии подготовленного участка и может достигать полутора лет в случае отсутствия подготовки инфраструктуры. Для запуска объектов к 1 сентября 2027 года сделки на строительство должны быть заключены в третьем или четвертом квартале текущего года.

В конце июня «Ъ-Черноземье» рассказывал, что тамбовские власти отвели 7,3 га под проект логокомплекса Ozon за 920 млн руб.

Егор Якимов