Паводки повредили почти 100 участков дорог в Свердловской области

В Свердловской области паводки повредили почти 100 участков дорог, окончательный ущерб региональной дорожной сети специалисты оценят после их завершения, сообщил на пресс-конференции заместитель начальника Управления автомобильных дорог региона Олег Мелехов.

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По его словам, обычно во время весеннего половодья фиксируется от 7 до 10 подтоплений дорог регионального значения, то в этом году их число достигло 96. Среди пострадавших участков оказалась трасса Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов, которая почти на 12 часов была закрыта для движения из-за подъема воды.

В настоящее время подтопленными остаются 39 участков региональных дорог. Еще на 25 объектах зафиксированы разрушения обочин, откосов, водопропускных труб и мостовых сооружений. Восстановительные работы завершены уже на 15 участках, еще 10 дорожники смогут отремонтировать только после спада воды.

«За всю историю существования управления автомобильных дорог, а оно работает с 1997 года, мы не встречали такого уровня последствий из-за погодных явлений»,— подчеркнул Олег Мелехов.

Как отметил спикер, наиболее серьезные повреждения дорог связаны не только с продолжительными дождями, но и с аварийными сбросами воды через гидротехнические сооружения, из-за которых дорожная инфраструктура оказалась не рассчитана на столь высокую нагрузку.

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Олеся Рыжкова