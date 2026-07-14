«Россети Тюмень» направили 3 млн рублей на повышение надежности электроснабжения двух нефтепромыслов в Югре

«Россети Тюмень» завершили плановый капремонт двухцепной воздушной линии электропередачи (ЛЭП) классом напряжения 110 кВ в ХМАО-Югре. На повышение надежности электроснабжения двух нефтяных месторождений компания направила около трех миллионов рублей.

Для защиты ЛЭП от последствий гроз специалисты установили свыше тысячи стеклянных изоляторов. Новые элементы произведены в России и устойчивы к механическим нагрузкам, перепадам температур, влаге и ультрафиолету, что обеспечивает их надежную работу в суровых климатических условиях Югры. Трасса энергообъекта частично проходит по труднодоступной болотистой местности, поэтому персонал и материалы к месту работ доставлялись при помощи вездехода на шинах сверхнизкого давления.

Капремонт ЛЭП прошел в рамках производственной программы «Россети Тюмень». В 2026 году плановые технические мероприятия охватят свыше 600 километров ЛЭП в главном нефтедобывающем регионе России. Своевременное выполнение работ позволит обеспечить высокую степень готовности энергокомплекса к отопительному сезону 2026/2027 годов.

АО «Россети Тюмень»