ННГУ направит 47 млн рублей на ремонт бывшего кафе «Аквариум»

Нижегородский государственный университет имени Лобачевского (ННГУ) рассчитывает завершить капитальный ремонт кафе «Аквариум» на пересечении улицы Большой Покровской и Университетского переулка до конца 2026 года. Стоимость работ оценена в 46,6 млн руб., сообщили «Ъ-Приволжье» в вузе.

Средства на ремонт вуз получит за счет федерального бюджета, договор подряда находится в стадии заключения, уточнили в ННГУ.

Как писал «Ъ-Приволжье», проект капитального ремонта прошел госэкспертизу. В документации из реестра экспертиз указано, что объект ремонтируют под культурно-выставочный центр. Вместе с тем в ННГУ уточнили, что на данный момент остается приоритетным вариант размещения в здании регионального отделения информационного центра ТАСС.

Галина Шамберина