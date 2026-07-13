ННГУ намерен реконструировать кафе «Аквариум» под культурный центр

Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского намерен создать культурно-выставочный центр в бывшем кафе «Аквариум» около своего корпуса на пересечении улицы Большой Покровской и Университетского переулка. Проект капитального ремонта здания прошел госэкспертизу, указано в реестре экспертиз. Заказчиком проекта выступает сам вуз.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее это помещение рассматривали как один из вариантов для создания Приволжского информентра ТАСС, но позднее от этой идеи отказались. Университет также планировал открыть там свой пресс-центр и учебные классы.

Галина Шамберина