Бывшее кафе «Аквариум» рассматривают для Приволжского информцентра ТАСС

Принадлежащее Нижегородскому госуниверситету стеклянное здание бывшего кафе «Аквариум» на Большой Покровской улице может быть использовано под размещение регионального информационного центра ТАСС. О планах к празднику 4 ноября открыть в Нижнем Новгороде представительство ТАСС, вещающее на Приволжский федеральный округ, недавно рассказывал директор по стратегии агентства Сергей Кузовников.

Региональные власти решили помочь ТАСС с подбором подходящих помещений в городе, и стеклянное здание в ограде Института филологии и журналистики (ИФИЖ) ННГУ стало одним из предложенных вариантов. Университет ранее планировал открыть в «стекляшке» свой пресс-центр и учебные классы, но лишних средств на ремонт здания у вуза не нашлось. В работы по приведению в порядок бывшего кафе с восстановлением его отопления надо вложить порядка 50 млн руб.

Если к осени удастся отремонтировать бывший «Аквариум», то информцентр ТАСС может использовать эти площади. В ИФИЖ ННГУ не возражают против такого использования, рассчитывая на сотрудничество с информагентством в обучении, стажировке и трудоустройстве молодых журналистов. Впрочем, здание бывшего кафе, учитывая сложности с ремонтом, лишь один из вариантов. Власти могут подыскать для ТАСС и другой объект.

Иван Сергеев