Семья погибла в погребе в свердловском поселке Буланаш из-за скопления газов

По факту гибели семьи из трех человек в погребе дома в поселке Буланаш Артемовского района возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщил старший помощник руководителя управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тела отца 1969 года рождения, матери 1970 года рождения и их дочери 1991 года рождения были обнаружены вечером 11 июля. По данным следствия, они сами спустились в погреб — их смерть наступила из-за нехватки кислорода; признаков криминальной смерти на телах не найдено.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых назвал произошедшее «фатальным стечением обстоятельств» из-за особенностей расположения поселка и текущих погодных условий. Буланаш находится в заболоченной местности с грунтовыми водами и скоплениями газов — сейчас, когда долгое время идут дожди, подземная вода выдавливает газовую смесь. Специалисты газовой службы установили, что в погребе действительно была превышена концентрация вредных веществ. В связи с этим он попросил жителей Буланаша быть осторожнее при использовании подполов и хорошо проветривать их.

«Семья наготовила партию консервированных огурцов из свежего урожая и намеревалась их убрать на хранение в подпол. Первой спустилась в погреб дочь хозяев жилища, следом за ней отправилась ее мать. Владелец дома спустя непродолжительное время, увидев, что с близкими что-то не то, отправился им на помощь. По расположению тел видно, что он пытался подтянуть дочь и супругу к выходу, но тоже потерял сознание и упал»,— рассказал полковник Горелых.

Ирина Пичурина