В Китае отправили в отставку девять высокопоставленных военнослужащих

Председатель КНР Си Цзиньпин отправил в отставку девять высокопоставленных военнослужащих. Они исключены из Коммунистической партии Китая за дисциплинарные нарушения и преступления, связанные с исполнением служебных обязанностей, заявило министерство обороны страны.

The Wall Street Journal пишет, что один из уволенных — «второй по значимости генерал» Хэ Вэйдун. Издание отмечает, что он был младшим по рангу из двух заместителей председателя высшего военного руководящего органа Компартии и членом Политбюро.

Увольнение генерала и еще восьмерых командиров подчеркивает стремление китайского лидера укрепить контроль над вооруженными силами, считает WSJ.