Умерла тюменская олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева

В возрасте 53 лет 14 июля скончалась спортсменка из Тюмени, олимпийская чемпионка по биатлону Галина Куклева — о ее смерти в Max сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

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Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Галина Куклева

Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

«Сегодня не стало Галины Алексеевны Куклевой — выдающейся спортсменки, настоящей гордости отечественного спорта и человека, который навсегда вписал свое имя в историю биатлона. Тренеры и партнеры по сборной знали: на нее можно положиться, она не подведет. Для многих наших юных биатлонистов Галина Алексеевна была и остается примером стойкости и мастерства. Светлая память о ней навсегда сохранится в истории нашего региона и в сердцах всех, кто знал Галину Алексеевну»,— выразил соболезнования глава региона.

Галина Куклева родилась 21 ноября 1972 года в Ишимбае (Башкортостан). С 1990 года входила в национальную сборную СССР, а с 1993 года — России. В 1998 году на Олимпиаде в Нагано (Япония) ее победа в спринте стала одним из ярких моментов в истории российского биатлона: тогда спортсменка опередила соперницу на доли секунды. В составе российской эстафеты стала трижды чемпионкой мира в 2000, 2001 и 2003 годах, а ранее, в 1990 году, стала чемпионкой мира среди юниоров. В 1998 году ей был присвоен статус заслуженного мастера спорта России по биатлону.

После завершения спортивной карьеры Галина Куклева передавала свой опыт новым поколениям спортсменов в Тюменском государственном университете (ТюмГУ).

Ирина Пичурина