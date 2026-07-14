ФСБ заявила о срыве масштабной атаки БПЛА на предприятие ВПК в Подмосковье

Сотрудники ФСБ предотвратили массированную атаку FPV-дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Теракт планировала СБУ, указано в заявлении.

Согласно релизу ЦОС, атака готовилась «в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области». Дроны для атаки доставили в Россию «контрабандным путем» из словацкой Братиславы, далее транзитом через польский город Седльце и белорусский Брест. Операция проводилась СБУ «при содействии спецслужб европейских государств», добавили в ФСБ.

По версии ведомства, планировалось дистанционно запустить 35 дронов, «оснащенных устойчивыми к работе РЭБ системами управления канадского производства». Местом запуска, как утверждается, был арендованный ангар.

«После запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ», — подчеркнули в ЦОС.