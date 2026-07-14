ФСБ заявила о срыве масштабной атаки БПЛА на предприятие ВПК в Подмосковье
Сотрудники ФСБ предотвратили массированную атаку FPV-дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Теракт планировала СБУ, указано в заявлении.
Согласно релизу ЦОС, атака готовилась «в отношении стратегического предприятия, расположенного в жилом секторе Московской области». Дроны для атаки доставили в Россию «контрабандным путем» из словацкой Братиславы, далее транзитом через польский город Седльце и белорусский Брест. Операция проводилась СБУ «при содействии спецслужб европейских государств», добавили в ФСБ.
По версии ведомства, планировалось дистанционно запустить 35 дронов, «оснащенных устойчивыми к работе РЭБ системами управления канадского производства». Местом запуска, как утверждается, был арендованный ангар.
«После запуска противником беспилотников все средства террора были уничтожены силами спецподразделения ФСБ», — подчеркнули в ЦОС.
Атаки беспилотников на объекты в Москве и Подмосковье не являются единичным случаем, подобные инциденты происходили ранее, приводили к повреждениям зданий и остановке работы аэропортов. Например, в ночь на 10 сентября 2024 года над Московской областью было перехвачено и уничтожено 20 беспилотников, тогда же один БПЛА атаковал две многоэтажки в подмосковном Раменском, что привело к гибели женщины, пострадавшие были и среди жильцов. В разное время от атак беспилотников в Подмосковье повреждения получали жилые дома.
В целом российские регионы, особенно приграничные и центральные, регулярно подвергаются атакам беспилотников. Минобороны РФ и ФСБ неоднократно отчитывались о массовом сбитии дронов над различными областями, включая Московскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую, Белгородскую и другие. В мае 2026 года сообщалось о перехвате 273 БПЛА над российскими регионами, а в июне — о 354 беспилотниках, уничтоженных над 16 регионами.
Эти атаки часто приводят к приостановке работы московских аэропортов — Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский, что влияет на авиасообщение. Например, в декабре 2025 года из-за ограничений на прием и выпуск самолетов в московских аэропортах было задержано более 230 рейсов. Власти и силовые структуры регулярно принимают меры по пресечению таких атак и расследованию инцидентов, в том числе возбуждая уголовные дела о терактах. Президент РФ отмечал, что силы ПВО приобрели значительный опыт и демонстрируют высокие результаты в противодействии БПЛА.