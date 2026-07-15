Александр Попов может курировать политику и право как вице-мэр Воронежа

Депутатам гордумы Воронежа на сегодняшнем (последнем перед летними каникулами) заседании предстоит рассмотреть и утвердить изменения в структуре мэрии, согласно которым в ней может измениться ныне пустующая должность заместителя главы по внутренней политике. По данным трех источников «Ъ-Черноземье», знакомых с ситуацией, наиболее вероятным кандидатом на пост «политического» вице-мэра является бывший заместитель председателя правительства Воронежской области Александр Попов, покинувший прежнее место работы 3 июля.

Должность вице-мэра Воронежа по внутренней политике не станет принципиально новой, но свыше двух лет такого зама у градоначальника не было.

С сентября 2023-го по апрель 2024-го на должности исполняющего обязанности вице-мэра по внутренней политике находился Иван Панченко, бывший зампрокурора Воронежской области и экс-прокурор Рязанщины.

24 апреля 2024-го господин Панченко был назначен заместителем главы администрации — полномочным представителем главы городского округа в гордуме. Должность полпреда в гордуме он занимает и до последнего времени.

По данным источников «Ъ-Черноземье», ожидается, что полномочия вице-мэра, которые может получить господин Попов, окажутся несколько шире, чем были в 2023–2024 годах. Тогда заму по внутриполу были подчинены (по введенной еще в 2021-м структуре мэрии) управление по работе с административными органами и структурами гражданского общества, управление информации и отдел по мобилизационной работе. Теперь, по сведениям «Ъ-Черноземье», должность вице-мэра объединит и внутреннюю политику, и некоторые правовые вопросы, в том числе затронув сферы, которые курировал господин Панченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Александр Попов, бывший заместитель председателя правительства Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Иван Панченко, заместитель главы администрации — полномочный представитель главы городского округа в городской думе Воронежа (в центре) Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Следующая фотография 1 / 2 Александр Попов, бывший заместитель председателя правительства Воронежской области Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков Иван Панченко, заместитель главы администрации — полномочный представитель главы городского округа в городской думе Воронежа (в центре) Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

В мэрии вчера сказали «Ъ-Черноземье», что предпочитают не комментировать изменения до заседания гордумы. На пресс-подходе после понедельничной планерки глава города Сергей Петрин кратко подтвердил, что в администрации ожидаются изменения структуры, в том числе касающиеся должности зама по внутренней политике. «У нас ожидается изменение структуры, но не в связи с увольнением (вопрос касался Александра Попова, но его имя мэр в ответе не упоминал.— «Ъ-Черноземье»). Можете сказать, что это все совпало, но мы долго разговаривали по поводу зама по внутренней политике, несколько лет эти дебаты велись. Наверное, время пришло, поэтому внесли в думу изменение структуры. В среду все увидите, все прокомментируем», — сообщил градоначальник.

У Сергея Петрина, по сайту мэрии, сейчас семь замов: Инна Шеина (финансы), Алексей Рыженин (ЖКХ), Сергей Глазьев (аппарат), Любовь Кулакова (социалка), Дмитрий Гладких (стройка), Людмила Бородина (предпринимательство), Иван Панченко (полпред в думе).

Стоит отметить, что в понедельник губернатор Александр Гусев выступил в своем Telegram с публичной благодарностью в адрес уже бывшего подчиненного.

«Выражаю благодарность Александру Попову, который ранее успешно возглавлял контрольную деятельность в правительстве региона, но в начале июля покинул пост зампреда. Рассчитываю на эффективное взаимодействие с Александром Александровичем на его новом месте работы»,— отметил глава региона.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», господин Попов покинул пост зампреда 3 июля. Сообщалось, что в ближайшее время он «перейдет на другую работу».

13 июля стало известно, что губернатор предложил назначить на ставшую вакантной должность зампреда Евгения Бажанова, регионального министра ЖКХ и энергетики. Назначение еще не состоялось, в ближайшее время должны завершиться все организационные процедуры. После изменений в структуре облправительства господин Бажанов будет как зампред курировать ЖКХ и работу региональной Госжилинспекции, строительный надзор, госзакупки и контрактную систему, охрану объектов культурного наследия.

Александру Попову 48 лет. Родился в Воронеже. В 2000 году окончил Воронежский госуниверситет по специальности «Юриспруденция», в 2010-м — Российский государственный гуманитарный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». В 2000–2003 годах работал в местном управлении Федеральной службы налоговой полиции РФ, в 2003–2006 годах — в управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Два года трудился в контрольном управлении мэрии Воронежа, а в 2008–2013 годах — в ГК Хамина бизнесмена Евгения Хамина. В 2013–2016 годах господин Попов занимал должности замруководителя и руководителя управления обеспечения деятельности мэра Воронежа, затем два года возглавлял управу Центрального района. В июле 2018 года перешел на работу в облправительство, где до октября 2023-го был первым замруководителя аппарата губернатора и правительства. А после реформы структуры исполнительной власти региона господина Попова назначили на должность зампреда. Параллельно с июля 2021 года по февраль 2024-го он являлся был полпредом губернатора в областной думе.

Сергей Калашников