В Воронежской области министр ЖКХ перейдет на пост зампреда облправительства

Губернатор Воронежской области Александр Гусев предложил назначить заместителем председателя облправительства регионального министра ЖКХ и энергетики Евгения Бажанова. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале, уточнив, что поручил в ближайшее время завершить все организационные процедуры. С октября 2023 года по 3 июля 2026-го пост занимал Александр Попов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Бажанов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Евгений Бажанов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Господин Бажанов будет курировать ЖКХ и работу региональной Госжилинспекции, строительный надзор, госзакупки и контрактную систему, охрану объектов культурного наследия. Глава региона назвал решение попыткой усилить эти направления.

«Мы понимаем, что период подготовки к осенне-зимнему сезону требует максимальной концентрации ресурсов и оперативности. Сохраняются риски, связанные с попытками врага нанести ущерб нашим объектам жизнеобеспечения. В этих условиях особенно важно сократить время принятия решений, обеспечить эффективную координацию всех профильных служб и своевременно направлять необходимые ресурсы на решение возникающих задач. Подчиняться этот блок и ответственный за него зампред впредь будут напрямую мне»,— добавил губернатор.

Александр Гусев поблагодарил Александра Попова за успешное управление контрольной деятельностью в правительстве региона, но не раскрыл новое место работы бывшего зампреда.

На прошлой неделе Евгений Бажанов провел пресс-конференцию, в ходе которой прокомментировал слухи о возможном переходе на пост мэра Воронежа или заместителя председателя облправительства. Он сказал, что государственная и муниципальная служба — это «прежде всего работа в интересах жителей», а не вопрос статуса или занимаемой должности. «И на одной позиции, и на другой есть задачи, которые направлены на это. Поэтому для меня выбор заключается в другом: человек готов служить или не готов»,— резюмировал господин Бажанов.

Евгений Бажанов родился в 1979 году. В 2001–2002 годах работал в воронежском управлении Федеральной службы налоговой полиции, в 2003–2015 годах занимал руководящие должности на предприятиях Воронежа. С 2016 по 2018 год возглавлял управление муниципального жилищного контроля мэрии Воронежа, в марте–июне 2019-го работал замдиректора областного казенного учреждения «Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов». С июня 2019 года — руководитель управления по государственному регулированию тарифов Воронежской области, с апреля 2020-го — руководитель департамента госрегулирования тарифов. В сентябре 2023 года господин Бажанов возглавил на тот момент департамент ЖКХ и энергетики региона, после реформы облправительства был назначен профильным министром.

Алина Морозова