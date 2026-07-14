На ремонт Тургоякского шоссе в Миассе за 277 млн рублей пришел один подрядчик

В Миассе аукцион на ремонт участка дороги от улицы Победы до здания по адресу Тургоякское шоссе, 9/19 признан несостоявшимся. По данным портала госзакупок, на конкурс с начальной ценой 277 млн руб. была подана только одна заявка.

Заявка соотвествует требованиям, поэтому администрация Миасса может заключить контракт с единственным участником по стартовой цене. Имя подрядчика в опубликованных материалах не раскрывается.

Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта до 18 января 2027 года. Финансирование предусмотрено из бюджета Миасского городского округа. Гарантийный срок на верхний слой асфальта составит четыре года, на дорожные знаки — десять лет.

Евгений Рыженьков