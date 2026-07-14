Минобороны России отчиталось об ударе по Киеву и одесскому порту «Южный»

Вооруженные силы России в ночь на 14 июля ударили по целям в Киеве и порту «Южный» в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, все цели поражены.

В Киеве российские ВС РФ ударили по предприятиям военной промышленности, которые участвовали в разработке и производстве ракет различного типа и беспилотников, заявили в ведомстве. Согласно сводке, были поражены предприятие «Радиоизмеритель», поставляющее компоненты для производства управляемых ракет «Нептун-МД» и «Гром-2»; а также — предприятие Киев-79 (ООО «УКР АРМО ТЕХ»).

В порту «Южный» были атакованы объекты, используемые для разгрузки и хранения горюче-смазочных материалов ВСУ, следует из сводки Минобороны. Удары были нанесены высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования и беспилотниками.

Минобороны России отчитывалось об ударах по украинским портам «Южный» и «Черноморск» накануне, а также в выходные. Тогда был поражен также порт «Измаил».