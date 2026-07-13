Российские БПЛА ударили по судам в одесских портах «Южный» и «Черноморск»

Российские беспилотники нанесли удар по порту «Южный» в Одесской области. Были поражены два сухогруза, заявили в Минобороны РФ.

В сводке ведомства указано, что в «Южном» также поражены «объекты портовой инфраструктуры, используемой для разгрузки и хранения грузов военного назначения», резервуары с ГСМ, насосная станция перекачки горючего, склад с боеприпасами и другие объекты.

В порту «Черноморск», об ударе по которому ведомство сообщило утром, были поражены два морских парома и контейнеровоз, «осуществлявшие доставку грузов для ВСУ». Помимо них — килекторное судно «Шостка» и плавучий док.

В выходные российское Минобороны уже сообщало об ударах по одесским портам «Измаил», «Черноморск» и «Южный».