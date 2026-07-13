ОПЕК в третий раз подряд понизила прогноз роста спроса на нефть в 2026 году
ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам 2026 года еще на 190 тыс. баррелей в сутки, до 780 тыс. б/с. Это следует из ежемесячного отчета организации. Ухудшение прогноза стало третьим подряд.
Сам спрос, по прогнозам ОПЕК, составит 105,94 млн б/с. В июньском отчете показатель составлял 106,13 млн б/с. На 2027 год прогноз роста спроса на нефть повышен до 1,9 млн б/с против 1,73 млн б/с месяцем ранее.
Оценка роста нефтедобычи странами вне ОПЕК+ по итогам года повышена на 10 тыс. б/с, до 0,64 млн б/с. Так, производство ожидается на уровне 54,84 млн б/с. На 2027 год прогноз роста сохранен. Рост нефтедобычи увеличится на 0,62 млн б/с, до 55,45 млн б/с, указано в отчете.
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Уточненный прогноз роста спроса на нефть на 2026 год, который ОПЕК пересмотрела до 780 тыс. баррелей в сутки (б/с), отличается от предыдущих оценок организации. Например, в августе 2025 года ОПЕК впервые представила прогноз роста мирового спроса на нефть в 2026 году на уровне 1,4 млн б/с, который не менялся до апреля 2025 года. В мае 2025 года прогноз сохранялся на уровне 1,28 млн б/с, а в апреле 2025 года его уже снизили до 1,3 млн б/с из-за американских пошлин и новых статистических данных.
Международное энергетическое агентство (МЭА) также неоднократно меняло свои прогнозы относительно мирового спроса и предложения нефти. В июле 2025 года МЭА оценивало рост спроса на нефть в 2026 году в 722 тыс. б/с, а к ноябрю 2025 года эта оценка выросла до 770 тыс. б/с. При этом, по оценкам МЭА, избыток предложения на мировом рынке нефти может составить рекордные 3 млн б/с в 2026 году, что может оказать серьезное давление на цены. МЭА также прогнозировало в июле 2026 года спад предложения на мировом рынке нефти до 102,6 млн б/с по итогам 2026 года.