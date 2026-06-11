ОПЕК ухудшила прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2026 году

ОПЕК ухудшила прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году и ожидает его на уровне 970 тыс. баррелей в сутки (б/с). Это следует из июньского доклада организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно опубликованным данным, рост спроса в 2026 году спрогнозирован на 200 тыс. б/с ниже майского прогноза (1,17 млн б/с). В ОПЕК полагают, что мировой спрос в текущем году может достичь 106,13 млн б/с.

Помимо этого, оценка глобального роста спроса на нефть в 2027 году была пересмотрена в сторону увеличения — до 1,73 млн б/с против 1,54 млн ранее. При этом прогноз мирового спроса в следующем году был сохранен примерно на том же уровне, что и в прошлом докладе, — 107,86 млн б/с.

В мае ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть в текущем году на 200 тыс. б/с — до 1,2 млн б/с. Общее потребление нефти в мире в 2026-м может составить 106,33 млн б/с. Прогноз роста спроса на 2027 год повышен на 160 тыс. б/с: ОПЕК ожидает, что показатель увеличится на 1,5 млн б/с, до 107,87 млн б/с.