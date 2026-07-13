Глава облдумы назвал ситуацию с топливом в воронежском АПК некритичной

Председатель Воронежской областной думы Юрий Матузов в ходе пресс-конференции заявил, что ситуация с топливом в регионе с точки зрения предстоящей уборочной компании некритична. По его словам, сельхозпроизводители обеспечены ГСМ на этот период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер воронежской облдумы Юрий Матузов (справа) и глава его пресс-службы Олег Мухин (слева)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Спикер воронежской облдумы Юрий Матузов (справа) и глава его пресс-службы Олег Мухин (слева)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В этой части есть четкое взаимодействие с топливными компаниями. Под имеющуюся технику, под имеющиеся земельные наделы ГСМ у каждого сельхозтоваропроизводителя в достаточном количестве»,— пояснил спикер регпарламента.

При этом он отметил непростую ситуацию с бензином для «простого, рядового жителя». Господин Матузов вспомнил советское время, когда, по его словам, люди работали неподалеку от дома. А также выразил уверенность в том, что сегодня привыкшим к мобильности гражданам нужно приспособиться к новым условиям.

«Да, наверное, есть те компании, которые используют вот эту ситуацию не совсем правильно: мы цены видим, везде они разные. Но в этой части есть у нас и правоохранительная система, есть и Федеральная антимонопольная служба, которая должна тоже сказать свое слово»,— заключил Юрий Матузов.

За последний месяц дизельное топливо для сельхозпредприятий Черноземья подорожало на 46% — на фоне перебоев с поставками и ограничений на розничную продажу. В связи с этим аграрии опасаются срыва сезонных работ, а эксперты отмечают, что административные ограничения не устраняют причины кризиса.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова, Сергей Калашников