Жога поручил адресно помогать пострадавшим от паводка на Урале

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поручил подходить к организации помощи пострадавшим от непогоды и паводка максимально адресно. Об этом он заявил на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами, сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Самое главное — это обеспечение безопасности граждан: своевременная эвакуация и поддержка жителей. Обращаю внимание: к организации помощи необходимо подходить максимально адресно, вникая в ситуацию каждого пострадавшего от стихии», — сказал Артем Жога.

Полпред добавил, что держит ситуацию на личном контроле, а к устранению последствий непогоды подключены все службы.

Из-за обильных дождей подтоплены сотни домов и дорожная инфраструктура в 20 муниципальных образованиях Свердловской области. В Ирбитском районе и Пышминском муниципальном округе введен режим ЧС.

Подробнее о паводковой обстановке в регионе — в материале «Ъ-Урал»

Полина Бабинцева