Жога поручил адресно помогать пострадавшим от паводка на Урале
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога поручил подходить к организации помощи пострадавшим от непогоды и паводка максимально адресно. Об этом он заявил на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами, сообщили в пресс-службе полпредства.
Артем Жога
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Самое главное — это обеспечение безопасности граждан: своевременная эвакуация и поддержка жителей. Обращаю внимание: к организации помощи необходимо подходить максимально адресно, вникая в ситуацию каждого пострадавшего от стихии», — сказал Артем Жога.
Полпред добавил, что держит ситуацию на личном контроле, а к устранению последствий непогоды подключены все службы.
Из-за обильных дождей подтоплены сотни домов и дорожная инфраструктура в 20 муниципальных образованиях Свердловской области. В Ирбитском районе и Пышминском муниципальном округе введен режим ЧС.
Подробнее о паводковой обстановке в регионе — в материале «Ъ-Урал»