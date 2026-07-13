Путин пообещал постепенное решение «определенных проблем» с топливом в России
Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с поставками нефтепродуктов в России, сложившаяся из-за атак ВСУ, будет постепенно налаживаться. Заявление прозвучало на форуме ОНФ «Все для Победы!».
Фото: пресс-служба президента РФ
«Они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что основа энергетики в России «очень мощная и надежная».
Дефицит топлива в стране наблюдается с конца мая. В нескольких десятках регионов введены ограничения на продажу бензина и дизтоплива на АЗС. В качестве меры поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизтоплива до 31 июля.
Дефицит топлива в России, начавшийся в конце мая, вызван несколькими факторами, включая внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов и возросший спрос, связанный с туристическим сезоном и логистическими проблемами, в том числе из-за перегрузки железных дорог. В июне 2026 года производство нефтепродуктов сократилось на 13,5% по сравнению с 2025 годом, и участники отрасли отмечают нехватку до 15% от общего объема потребления бензина.
Для стабилизации ситуации правительство предпринимает ряд мер, включая увеличение загрузки НПЗ, сокращение сроков планового ремонта, а также временный запрет на экспорт дизельного топлива до 31 июля и ранее действовавший запрет на экспорт бензина. Однако участники рынка сомневаются, что эти меры окажут существенное влияние на цены и поставки топлива. Власти рассматривают возможность импорта топлива, а также предложения по созданию сети малых НПЗ для повышения устойчивости к потенциальным угрозам.
Ситуация осложняется тем, что вертикально интегрированные нефтяные компании в первую очередь обеспечивают собственные АЗС, что оставляет независимые сети без достаточных объемов топлива. Это привело к росту оптовых цен и введению ограничений на продажу бензина и дизеля на заправках в более чем 30 российских регионах.