Путин пообещал постепенное решение «определенных проблем» с топливом в России

Президент Владимир Путин заявил, что ситуация с поставками нефтепродуктов в России, сложившаяся из-за атак ВСУ, будет постепенно налаживаться. Заявление прозвучало на форуме ОНФ «Все для Победы!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Они создают нам, в моменте, что называется, определенные проблемы с нефтепродуктами. Думаю, постепенно ситуация будет выправляться», — заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС). Он подчеркнул, что основа энергетики в России «очень мощная и надежная».

Дефицит топлива в стране наблюдается с конца мая. В нескольких десятках регионов введены ограничения на продажу бензина и дизтоплива на АЗС. В качестве меры поддержки внутреннего рынка власти ввели полный запрет на экспорт дизтоплива до 31 июля.