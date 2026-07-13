Путин пообещал Украине зеркальные, более мощные и нарастающие ответы на атаки

Россия будет отвечать на удары по своей территории, противник уже ощутил это на себе. Об этом президент Владимир Путин заявил на мероприятиях Общероссийского народного фронта.

«Мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, — сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС). — Уже чувствует, надеюсь». Он пообещал, что российские войска будут отвечать на атаки «с нарастающим масштабом».

На саммите НАТО в Анкаре на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что удары ВСУ по российской территории, в том числе по объектам ТЭК, указали Москве на то, как сложно защищать свое воздушное пространство. Американский президент, в свою очередь, назвал это эскалацией, «которая может привести к окончанию войны». В Кремле такое мнение американской администрации назвали «заблуждением».