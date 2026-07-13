Путин пообещал Украине зеркальные, более мощные и нарастающие ответы на атаки
Россия будет отвечать на удары по своей территории, противник уже ощутил это на себе. Об этом президент Владимир Путин заявил на мероприятиях Общероссийского народного фронта.
«Мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, — сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС). — Уже чувствует, надеюсь». Он пообещал, что российские войска будут отвечать на атаки «с нарастающим масштабом».
На саммите НАТО в Анкаре на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио заявил, что удары ВСУ по российской территории, в том числе по объектам ТЭК, указали Москве на то, как сложно защищать свое воздушное пространство. Американский президент, в свою очередь, назвал это эскалацией, «которая может привести к окончанию войны». В Кремле такое мнение американской администрации назвали «заблуждением».
Заявления президента РФ Владимира Путина о «зеркальных» и «более мощных» ответах России на атаки по ее территории являются частью долгосрочной риторики, подразумевающей прямое участие стран НАТО в конфликте. Ранее он уже указывал, что удары ВСУ по российской территории с использованием дальнобойного оружия западного производства будут означать прямое участие стран НАТО, включая США и европейские страны, в военном конфликте с Россией.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что украинская армия не в состоянии наносить такие удары самостоятельно, поскольку это возможно только с использованием разведданных с НАТОвских спутников и при вводе полетных заданий военнослужащими стран НАТО. Москва также заявляла, что на атаку ВСУ на резиденцию президента РФ в Новгородской области готовится ответ, объекты и время которого уже определены. Эти заявления вписываются в общую концепцию, согласно которой Россия может применять ядерное оружие в ответ на агрессию любого неядерного государства при поддержке ядерной державы, а также на массированный старт средств воздушно-космического нападения.