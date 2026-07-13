Депутаты воронежской облдумы будут согласовывать выезд из региона со спикером
Парламентарии Воронежской областной думы будут согласовывать с председателем выезды за пределы региона. Об этом на пресс-конференции в областном Доме журналистов сообщил спикер Юрий Матузов.
Председатель отметил, что после завершения весенней сессии депутаты уходят на каникулы, которые носят «условный характер». По словам господина Матузова, согласовывать выезды из Воронежской области парламентарии станут из-за «непростой оперативной обстановки»: «В любой момент, когда в этом будет необходимость, мы будем готовы собраться для того, чтобы провести внеочередное заседание».
Также во время пресс-конференции господин Матузов заявил, что из-за непростой ситуации с топливом облдума прекратила выезды в муниципалитеты. Исключением, по его словам, станут только случаи острой необходимости: «Я на работу хожу пешком, с работы хожу тоже пешком. Все коллеги тоже на это ориентированы». На прошлой неделе правительство Воронежской области также свело к минимуму использование служебного транспорта.
В июле 2024 года Государственная дума РФ приняла закон о лишении депутатов и сенаторов полномочий за не согласованный с руководством выезд за границу.
По нему парламентарии обязаны согласовывать любой выезд за пределы страны, за исключением служебных командировок.
Практика, когда депутатов обязывают согласовывать выезды, уже существует на федеральном и региональном уровнях. Так, в июле 2024 года Госдума приняла закон, который позволяет лишать полномочий депутатов и сенаторов за несогласованный выезд за границу. Уже с начала 2023 года уведомлять о рабочих заграничных поездках обязали депутатов Госдумы.
На региональном уровне такие ограничения вводятся в отдельных субъектах РФ. Например, в Челябинской области планируется ограничить выезд депутатов за пределы России, особенно тех, кто допущен к сведениям особой важности или совершенно секретным. Аналогичные меры введены для депутатов Нижегородской области и Госсовета Татарстана: решение об ограничении права на выезд принимает председатель законодательного органа, который может запретить выезд на срок до пяти лет.
Ранее ограничения на поездки за границу для чиновников и депутатов начали вводить после нескольких скандалов с новогодними отпусками в 2023 году. Некоторые региональные власти, например, в Вологодской, Ульяновской и Тамбовской областях, Республиках Марий Эл, Чувашии и Северной Осетии, неофициально рекомендовали депутатам и чиновникам воздержаться от зарубежных поездок.