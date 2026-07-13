Депутаты воронежской облдумы будут согласовывать выезд из региона со спикером

Парламентарии Воронежской областной думы будут согласовывать с председателем выезды за пределы региона. Об этом на пресс-конференции в областном Доме журналистов сообщил спикер Юрий Матузов.

Председатель отметил, что после завершения весенней сессии депутаты уходят на каникулы, которые носят «условный характер». По словам господина Матузова, согласовывать выезды из Воронежской области парламентарии станут из-за «непростой оперативной обстановки»: «В любой момент, когда в этом будет необходимость, мы будем готовы собраться для того, чтобы провести внеочередное заседание».

Также во время пресс-конференции господин Матузов заявил, что из-за непростой ситуации с топливом облдума прекратила выезды в муниципалитеты. Исключением, по его словам, станут только случаи острой необходимости: «Я на работу хожу пешком, с работы хожу тоже пешком. Все коллеги тоже на это ориентированы». На прошлой неделе правительство Воронежской области также свело к минимуму использование служебного транспорта.

В июле 2024 года Государственная дума РФ приняла закон о лишении депутатов и сенаторов полномочий за не согласованный с руководством выезд за границу.

По нему парламентарии обязаны согласовывать любой выезд за пределы страны, за исключением служебных командировок.

Сергей Толмачев, Воронеж