Курская корпорация развития требует 200 млн со столичного производителя дверей

В Арбитражный суд Курской области поступил иск от ликвидируемой на фоне уголовных дел АО «Корпорация развития Курской области» к московскому ООО «Сафети проект». Сумма требований корпорации составляет 200,2 млн руб. Их суть не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее стороны не встречались в судах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, с 2019 года с фирмой было заключено два госконтракта на 20 млн руб. В обоих случаях заказчиком выступало управление капитального строительства Курской области. В закупках речь шла о капремонте складских помещений в Курске и фельдшерско-акушерского пункта в Черемисиновском районе. Исполнение контрактов было завершено.

ООО «Сафети проект» зарегистрировано в Москве в 2013 году. Основной вид деятельности — производство металлических дверей и окон. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Единственный владелец и директор — Мария Молчанова. Выручка общества за 2024 год составила 9,6 млн руб., при этом чистая прибыль фирмы оказалась нулевой. Годом ранее финпоказатели составляли 61 млн и 344 тыс. руб. соответственно. Данные за 2025 год не раскрывались. В отношении «Сафети проект» введено два исполнительных производства на общую сумму 59 млн руб. Остаток задолженности составляет 55 млн руб. Также, по данным на 1 июня, у компании имелись долги перед ФНС на 59 млн руб.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал о еще одном иске курской корпорации развития — к застройщику из Кисловодска ООО «Антарес». Требования корпорации составляют 327,4 млн руб. неосновательного обогащения и неустойки за период с 2023 по 2025 год.

АО «Корпорация развития Курской области» находится в процессе ликвидации, который должен завершиться до 1 сентября 2026 года. Соответствующее решение было принято акционерами в октябре 2025 года после того, как глава региона инициировал этот процесс из-за многочисленных обвинений в коррупции и злоупотреблениях полномочиями, связанных с деятельностью организации. В частности, корпорация оказалась замешана в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Егор Якимов