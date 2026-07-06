Курская корпорация развития требует с застройщика из Кисловодска 327 млн рублей

В Арбитражный суд Курской области поступило заявление ликвидируемого на фоне уголовных дел АО «Корпорация развития Курской области» о взыскании со ставропольского ООО «Антарес» 327,4 млн руб. неосновательного обогащения и неустойки за период с 2023 по 2025 год. Подробности претензий не раскрываются. Это следует из картотеки арбитражных дел.

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Суд оставил иск без движения из-за процессуальных нарушений при его подаче. В частности, к нему не было приложено подтверждение того, что копия заявления направлялась ООО «Антарес». Нарушения корпорации предложено устранить до 16 июля включительно. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, ООО «Антарес» зарегистрировано в Кисловодске Ставропольского края в 2017 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 80 тыс. руб. Контролирует компанию ее гендиректор Авет Есаян (87,5% долей), еще 12,5% владеет Юрий Хлыстов. 2023 год общество закончило с нулевыми выручкой и прибылью. Годом ранее выручка фирмы составляла 1,3 млн руб., а убыток — 411 тыс. руб. Более актуальные финпоказатели не раскрывались.

В начале июня «Ъ-Черноземье» рассказывал, что суд отклонил два иска к курской корпорации развития на 441 млн руб. Тогда же сообщалось, что возбуждено порядка 15 уголовных дел, связанных со злоупотреблениями в деятельности корпорации развития региона.

АО «Корпорация развития Курской области» находится в процессе ликвидации, который должен завершиться до 1 сентября 2026 года. Соответствующее решение было принято акционерами в октябре 2025 года после того, как глава региона инициировал этот процесс из-за многочисленных обвинений в коррупции и злоупотреблениях полномочиями, связанных с деятельностью организации. В частности, корпорация оказалась замешана в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной.

Егор Якимов