Росприроднадзор требует с воронежских «Формматериалов» еще 782 млн рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора к местному ООО «Формматериалы». Сумма требований ведомства составляет 781,9 млн руб. Суть их образования не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В мае 2025 года Росприроднадзор подавал еще два иска к компании с требованиями на общую сумму 23,6 млрд руб. Речь в них шла об ущербе, причиненном почвам как объекту охраны окружающей среды. Оба иска были приняты к производству. Решений по ним пока не принималось. Ближайшие заседания суда пройдут 20 июля.

По данным Rusprofile, ООО «Формматериалы» зарегистрировано в Воронеже в ноябре 1991 года. По собственным данным, занимается добычей песка с 1989 года. Основной вид деятельности — производство товарного бетона. Уставный капитал — 16,9 тыс. руб. Владельцем 42,86% долей компании является Ольга Ивантьева, еще по 14,29% у гендиректора Сергея Горбунова, Александра Беляева, Юрия Кириллова и Игоря Труфанова. Выручка за 2025 год составила 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 163 млн.

В качестве третьего лица к обоим спорам была привлечена прокуратура Воронежской области. «Формматериалы» не согласились с таким решением и попытались обжаловать его в апелляции. Однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд вернул обе жалобы компании, так как действующее законодательство не предполагает возможность обжаловать вступление в дело третьего лица.

В июле прошлого года Росприроднадзор раскрыл подробности исков об ущербе природе в Воронеже. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в Росприроднадзоре, проверка «Формматериалов» была инициирована региональным управлением ФСБ.

Проверочные мероприятия проводились в течение 2023 года, были выявлены нарушения земельного и природоохранного законодательства, связанные со снятием почв и загрязнением природы мусором. В частности, выявлены факты незаконного снятия «Формматериалами» плодородного слоя почвы на землях лесного фонда без правоустанавливающих документов. Площадь повреждения почвы превысила 41 га, что соответствует территории 57 футбольных полей.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов