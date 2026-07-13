Бюджет Нижнего Новгорода за июнь получил от турналога 0,2 млн рублей

План по доходам от туристического налога в Нижнем Новгороде за первое полугодие 2026 года исполнен на 15,7%. В муниципальную казну поступило почти 31,4 млн руб., следует из отчетности по исполнению бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По сравнению с данными за пять месяцев исполнение плана по новому виду налога продвинулось на 0,1 п.п., или 236 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», план на этот год составляет 200 млн руб. На 1 июня поступило 31,16 млн руб.

Галина Шамберина