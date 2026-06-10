Годовой план по турналогу в Нижнем Новгороде за пять месяцев исполнен на 15,6%

Бюджет Нижнего Новгорода за пять месяцев 2026 года получил 31,2 млн руб. доходов от туристического налога. Это 15,6% от годового плана, следует из отчетности об исполнении бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам первого квартала от туристического налога в муниципальную казну поступило менее 1 млн руб. — 0,47% от плана на год, который составляет 200 млн руб.

Этот налог в Нижнем Новгороде ввели с текущего года со ставкой 2%, до 2030 года она постепенно увеличится до 5% от налогооблагаемой базы — стоимости услуги в классифицированном средстве размещения.

Ирина Швецова