Автопробег с расчетом

Автомобиль в России сегодня стал не просто средством передвижения, а финансовым решением, последствия которого владельцы вынуждены просчитывать на годы вперед. Несколько лет назад главным вопросом покупателя была модель автомобиля. Сегодня же ему приходится оценивать стоимость дальнейшей эксплуатации покупки, доступность сервиса и сохранность цены автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ограниченный выбор

По данным Минпромторга, за январь—июнь в России было продано 679,8 тыс. новых транспортных средств — на 12% больше, чем годом ранее. Статистика сама по себе позитивная, но структура рынка при этом стала сложнее: меняются источники предложения, конкурентная среда и критерии выбора автомобиля.

Рост оказался выше ожиданий большинства участников рынка. По словам старшего аналитика «Эйлер Аналитические технологии» Владимира Беспалова, этому способствовало сразу несколько факторов: эффект низкой базы после слабого первого полугодия прошлого года, некоторое снижение процентных ставок и крепкий рубль, который сдерживал рост цен на импортные автомобили и комплектующие.

Еще одной заметной тенденцией эксперт называет дальнейшее увеличение доли автомобилей локального производства, связанное с запуском новых сборочных проектов в России на базе китайских платформ. «В то же время доля Lada по итогам полугодия несколько снизилась, хотя по-прежнему составляет около четверти рынка новых автомобилей. Это обусловлено конкуренцией со стороны автомобилей локальной сборки на основе моделей китайских производителей»,— говорит господин Беспалов. По оценке эксперта, именно они становятся одним из главных драйверов увеличения доли автомобилей российского производства.

Важным элементом новой структуры рынка остается параллельный импорт.

По данным Ассоциации российских автомобильных дилеров (РОАД), в 2025 году на него пришлось около 12% продаж новых автомобилей (более 170 тыс. машин). Масштабы такой схемы ввоза автомобилей уже несопоставимы с периодом острого дефицита 2022–2023 годов, но параллельный импорт продолжает конкурировать с официальными поставками, предлагая покупателям привычные японские и европейские автомобили.

Покупатель к приобретению автомобиля также подходит иначе. «Он стал гораздо внимательнее считать деньги,— комментирует исполнительный директор ассоциации “Российские автомобильные дилеры” Олег Баринов.— Раньше человек чаще выбирал между несколькими новыми автомобилями в одном бюджете. Сейчас он сравнивает разные сценарии: новый российский автомобиль, новый китайский, авто с пробегом, иногда — ввезенный. И вопрос для него не только в том, что купить, но и в том, сколько эта машина будет стоить в эксплуатации через год, два или три». По мнению эксперта, российские автомобили удерживают своего покупателя за счет более понятной цены, доступного сервиса, запчастей и привычной экономики владения. Китайские — конкурируют широкой линейкой, оснащением, современным дизайном, гарантийными программами и активными предложениями от дилеров. Серьезной альтернативой остаются и автомобили с пробегом. Особенно когда покупатель видит, что за цену нового автомобиля начального или среднего сегмента он может взять подержанную машину классом выше.

Все на ремонт

Этот же подход — считать деньги на годы вперед — хорошо виден на рынке сервисного обслуживания. По словам директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой, российский автопарк продолжает стареть, а деньги автовладельцев чаще уходят не на покупку новой машины, а на поддержание имеющегося автомобиля.

Средний возраст легковых автомобилей в России превысил 15 лет, а владельцы готовы вкладываться в сложный ремонт, чтобы продлить срок службы машины.

По сути, меняется сама модель поведения автовладельцев. «При стареющем парке цель сохранить автомобиль выходит на первый план, люди чаще приезжают на диагностику, готовы к агрегатным ремонтам, планируют межсервисные интервалы и заранее считают крупные работы»,— отмечает Татьяна Овчинникова. По данным Fit Service, средний чек за первое полугодие вырос до 13 тыс. руб., причем главным драйвером становится не увеличение числа обращений, а более дорогие и технологически сложные работы.

Сервисным компаниям тоже приходится адаптироваться к быстро меняющемуся автопарку. С одной стороны, необходимо осваивать обслуживание растущего числа китайских автомобилей, доля которых по итогам 2025 года превышала 50% новых продаж, с другой — сохранять компетенции по ремонту европейских, японских, корейских и американских машин, которые еще долгие годы будут составлять основу российского автопарка. «Это сложная задача с точки зрения технологий,— объясняет Татьяна Овчинникова.— Для бизнеса это необходимость одновременно оперировать разными технологическими стеками — мануалами и регламентами, диагностическими протоколами, каталогами запчастей и логистикой по десяткам брендов».

Одна из главных проблем отрасли — дефицит профессиональных автомехаников и диагностов. В Fit Service подчеркивают, что нехватка кадров напрямую влияет на сроки ремонта, стоимость нормо-часа и качество работ. Крупным сетям приходится выстраивать собственные системы обучения и наставничества, тогда как независимые СТО часто опираются лишь на личный опыт мастеров.

Вместе с тем происходит структурная перестройка самого сервисного сектора: слабые неформализованные «гаражи» постепенно вымываются, а доля сетевых игроков с регламентами, обучением персонала и цифровыми сервисами растет. Татьяна Овчинникова утверждает, что ключевой инструмент здесь — цифра: ведение всей истории заказ-нарядов, накопление данных по типичным поломкам, использование аналитики для прогнозирования рисков — все это позволяет не просто ремонтировать, а предупреждать проблемы. Для небольших же независимых СТО такая системность часто недостижима из-за ограниченных ресурсов.

По мере старения автопарка и роста стоимости владения возможность без проблем обслуживать автомобиль становится для многих покупателей таким же важным критерием выбора, как его цена, технические характеристики или комплектация.

Кредитное ускорение

Несмотря на рост продаж, при выборе автомобиля покупатели стали более рациональны с точки зрения финансов. На это влияют высокие цены, дорогие кредиты, увеличение утилизационного сбора и общие затраты на содержание машины. Особенно заметно это на рынке автокредитования. По оценкам ВТБ, за первое полугодие россияне взяли в банках на покупку автомобилей около 894 млрд руб.— на 41% больше, чем в первом полугодии 2025 года. В ВТБ уточняют, что даже с учетом замедления выдачи кредитов на фоне летних отпусков это на 31% больше, чем в июне прошлого года, что говорит о восстановлении рынка даже в условиях высоких процентных ставок.

При этом спрос поддерживают совместные программы банков и автопроизводителей. Согласно данным ВТБ, именно субсидированные кредиты сегодня становятся одним из основных драйверов продаж новых автомобилей: их доля в выдачах банка за полгода выросла почти втрое. «Если в декабре прошлого года на такие программы приходилось около 14% в наших выдачах, то в июне этого — уже 40%»,— отмечает старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин. Благодаря этому рынок сохраняет положительную динамику.

Автокредиты берут в основном в крупных регионах: на Москву и Подмосковье приходится более 17,5 млрд руб. выданных ВТБ кредитов, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область — более 6,1 млрд руб., на Краснодарский край — 3,6 млрд руб. Получается, что продажи новых машин растут в основном благодаря специальным программам производителей и банков, а машины с пробегом покупают меньше из-за высоких ставок.

Еще один фактор, влияющий на автомобильные продажи,— повышение утилизационного сбора.

С 1 января 2026 года ставки проиндексированы на 10–20%, а для мощных иномарок сбор может составлять 30–70% от стоимости машины. По прогнозам экспертов, это может привести к росту цен на автомобили до 25%. Ежегодная индексация продолжится до 2030 года. Это заметно увеличивает цены на машины и может стать для покупателей стимулом обратить больше внимания на отечественную продукцию или более дешевые импортные модели.

Небезоблачный позитив

Позитивная динамика первого полугодия вовсе не означает безоблачного развития российской автомобильной отрасли. Участники рынка пока не видят серьезных оснований для оптимизма. По прогнозам Владимира Беспалова, во втором полугодии 2026 года может начаться замедление продаж новых автомобилей в годовом сопоставлении. Это связано в том числе с заметным оживлением автомобильного сектора во втором полугодии 2025 года. «По итогам всего 2026 года продажи новых автомобилей могут вырасти примерно на 5%, до 1,4 млн,— уточняет он.— Среднесрочные перспективы рынка будут во многом зависеть от макроэкономической конъюнктуры, но в отсутствие каких-либо шоков и при сохранении положительной динамики экономического роста продажи в 2027–2028 годах могут расти в диапазоне от 5% до 10% в год».

В РОАД также считают, что структурные изменения в отрасли продолжатся. Конкуренция в меньшей степени будет строиться исключительно вокруг отдельных брендов. Большее значение приобретают стоимость владения автомобилем, доступность сервисного обслуживания, ликвидность на вторичном рынке и возможность предложить покупателю понятную экономику эксплуатации автомобиля.

«До конца года рынок может продолжить восстановление, но резкого рывка я бы не ожидал. Слишком много факторов остаются чувствительными: ключевая ставка, кредитование, курс валют и уверенность покупателей»,— считает Олег Баринов. По его мнению, в перспективе от одного года до трех лет будет важна не только динамика продаж, но и качество правил, по которым работает рынок: «Если мы хотим цивилизованный рынок, нужно смотреть на весь жизненный цикл автомобиля — ввод машины на рынок, гарантию, сервис, запчасти, вторичный оборот и утилизацию. Рынку нужны понятные правила для всех участников».

Константин Анохин