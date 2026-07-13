Посещаемость общепита в России за полгода сократилась на 10%
За январь-июнь 2026 года посещаемость заведений общепита по России сократилась на 6–10%. Это следует из подсчетов «Эвотора», с которыми ознакомился «Ъ». Трафик в кафе упал на 9%, в фастфуд-точках — на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым — на 6%.
В «Чек Индексе» подсчитали, что за полгода в московских заведениях всех сегментов трафик сократился на 8%, в фастфуд-точках — на 2%. В среднем по рынку транзакции снизились на 10–17%, сообщили в Cofix. Тенденцию заметили и руководители сетей «Кофелайк», Wokker, гастромаркетов «Брикет Маркет».
Гендиректор сервиса для оплаты чаевых «Нетмонет» Оксана Белякова объяснила падение трафика стремлением потребителей сократить расходы. В сегменте кофеен тенденция объясняется высокой конкуренцией и плотностью рынка. По мнению экспертов, посетителей отталкивает повышение цен в общепите. Серьезными конкурентами таких заведений стали торговые сети, которые увеличивают ассортимент готовой еды.
Подробнее читайте в материале «Ъ» «Потребители предпочитают есть дома».
Снижение посещаемости общепита отражает более широкую тенденцию к сокращению потребительских расходов и изменению их структуры, когда люди предпочитают готовить дома и активно выбирают готовую еду из супермаркетов. Это происходит на фоне усиления инфляционного давления, которое приводит к росту цен в общепите, делая его менее доступным для потребителей. Например, оборот общественного питания в Пермском крае в 2024 году вырос всего на 4,3%, в то время как уровень инфляции в регионе составил 9,5%, что фактически означает сокращение оборота.
Проблема падения трафика в общепите также усугубляется внутренними факторами отрасли. Высокая конкуренция, особенно в сегменте кофеен, и плотность рынка приводят к перераспределению посетителей. Кроме того, серьезными конкурентами для традиционных заведений общепита стали торговые сети, которые активно расширяют свой ассортимент готовой еды. Эти факторы вынуждают рестораторов оптимизировать расходы, менять меню, усиливать доставку и вести переговоры с арендодателями о снижении арендных ставок. Несмотря на увеличение числа регистраций новых юрлиц в общепите в 2026 году, эксперты считают, что это скорее попытка оптимизации для выживания бизнеса на фоне возросшей налоговой нагрузки, а реальный спрос на запуск новых точек снизился.