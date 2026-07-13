Посещаемость общепита в России за полгода сократилась на 10%

За январь-июнь 2026 года посещаемость заведений общепита по России сократилась на 6–10%. Это следует из подсчетов «Эвотора», с которыми ознакомился «Ъ». Трафик в кафе упал на 9%, в фастфуд-точках — на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым — на 6%.

В «Чек Индексе» подсчитали, что за полгода в московских заведениях всех сегментов трафик сократился на 8%, в фастфуд-точках — на 2%. В среднем по рынку транзакции снизились на 10–17%, сообщили в Cofix. Тенденцию заметили и руководители сетей «Кофелайк», Wokker, гастромаркетов «Брикет Маркет».

Гендиректор сервиса для оплаты чаевых «Нетмонет» Оксана Белякова объяснила падение трафика стремлением потребителей сократить расходы. В сегменте кофеен тенденция объясняется высокой конкуренцией и плотностью рынка. По мнению экспертов, посетителей отталкивает повышение цен в общепите. Серьезными конкурентами таких заведений стали торговые сети, которые увеличивают ассортимент готовой еды.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Потребители предпочитают есть дома».