Потребители предпочитают есть дома

По итогам января—июня 2026 года трафик в заведениях общепита по всей России снизился на 6–10%. Потребители все чаще отказываются от походов в заведения, выбирая готовую еду из супермаркетов. Рестораторы и владельцы точек фастфуда компенсируют снижение трафика ростом цен: сумма среднего чека выросла за период на 4–18% в зависимости от сегмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В январе—июне 2026 года число чеков в пекарнях по всей России сократилось на 10% год к году, в кафе — на 9%, в фастфуд-точках — на 7%, в кофейнях и киосках с мороженым — на 6%, следует из подсчетов «Эвотора», с которыми ознакомился “Ъ”. В Москве, в частности, кризис на ресторанном рынке ощущается также серьезно. По данным сервиса «Чек Индекс», в первом полугодии 2026 года в заведениях российской столицы всех сегментов трафик упал на 8%, в фастфуд-точках — на 2%.

По оценкам Cofix, в среднем по рынку снижение числа трансакций составляет 10–17%, у этой сети данный показатель находится на уровне 6%. Гендиректор сети «Кофелайк» Анна Курдюкова также фиксирует снижение трафика, особенно в начале этого года. Совладелец сетей лапшичных Wokker и гастромаркетов «Брикет Маркет» Никита Рогозный заметил снижение офлайн-трафика в заведениях, расположенных в торговых комплексах. В сервисе для оплаты чаевых «Нетмонет» также говорят о снижении посещаемости, особенно в классических ресторанах и кафе среднего ценового сегмента.

Падение трафика обусловлено стремлением потребителей сокращать необязательные расходы, говорит гендиректор «Нетмонет» Оксана Белякова. В сегменте кофеен стагнационные явления вызваны также плотностью рынка, который находится в фазе высокой конкуренции и перераспределения трафика, добавляет Анна Курдюкова.

Посетителей также отталкивает повышение цен, считает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская. Никита Рогозный напоминает, что серьезную конкуренцию операторам общепита составляют торговые сети, которые активно наращивают ассортимент готовой еды. По прогнозам Infoline, по итогу 2026 года рынок готовой еды в России может вырасти почти на 18%, до 1,32 трлн руб. вместе с НДС, а доля категории в общем объеме розничных продаж продовольственных товаров увеличится с 3,8% до 4,1%.

При этом обороты рестораторов растут. По данным Росстата, в январе—мае 2026 года выручка операторов общепита выросла на 18% год к году, до 2,44 трлн руб. Такой рост — следствие инфляции, из-за которой увеличивается средний чек. Согласно «Эвотору», в январе—июне 2026 года потребители в среднем тратили в фастфуд-точках 530 руб., что на 18% больше год к году. В пекарнях показатель вырос на 10%, до 259 руб., в кофейнях — на 7%, до 469 руб., в кафе — на 5%, до 845 руб., в киосках с мороженым — на 4%, до 354 руб., уточняют аналитики.

Фактор увеличения издержек практически по всем составляющим вынуждает повышать стоимость для конечного потребителя, поясняет Анна Рождественская. Оксана Белякова говорит, что бизнес сейчас очень внимательно смотрит на эффективность каждого квадратного метра заведения, меняет меню, оптимизирует закупки, усиливает доставку. Переговоры с арендодателями становятся безальтернативными: в формате «скидка или закрываемся», добавляет Никита Рогозный.

В то же время число регистраций новых юрлиц в сегменте, по подсчетам «Контур.Фокус», в январе—июне 2026 года увеличилось на 15,1% по сравнению с тем же периодом 2025 года, до 25,4 тыс. Динамика ускорилась: в прошлом году прирост составлял 3,48%. Число ликвидаций в этом году тоже выросло более стремительно: на 31,1%, до 21,6 тыс. юрлиц против роста в 10,94% в первом полугодии 2025 года.

Число регистраций новых компаний не отражает реальную ситуацию с запуском новых точек, а скорее является элементом оптимизации для выживания текущего бизнеса, полагает Анна Рождественская. Это реакция части участников рынка на усилившуюся в прошлом году налоговую нагрузку, не исключает директор по развитию Cofix Екатерина Панова. Компании, рассчитывающие снизить налоговые издержки хотя бы временно, прибегают к дроблению бизнеса, уточняет она.

Реальный спрос на запуск бизнеса общепита снизился практически вдвое, а число закрытий точек общепита растет, напоминает Анна Рождественская. Никита Рогозный уверен, что до конца 2026 года предпосылок для выхода из кризиса нет.

Дарья Андрианова