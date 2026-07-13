Власти рассказали об аренде жилья украинскими террористами на Среднем Урале

Представители украинских террористических организаций стали применять новую тактику организации работы на территории Свердловской области, передает Telegram-канал «Антитеррор Урал». Злоумышленники стали чаще арендовать жилье посуточно для хранения компонентов взрывных устройств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Чтобы не привлекать внимания, они предъявляют подложные документы и поддельные паспорта. «Особой популярностью у противника пользуется услуга бесконтактного заселения, когда арендодателю для оформления договора достаточно фотографии поддельного документа, отправленного в мессенджере или на электронную почту»,— говорится в сообщении.

Схема усложняет работу правоохранительных органов из-за кратковременного периода использования жилья и измененной личности арендаторов. В регионе усилили контроль за рынком краткосрочной аренды. Арендодателей просят сообщить в ФСБ или по номеру 112, если предъявленные документы или съемщики им покажутся подозрительными.

Ирина Пичурина