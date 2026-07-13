Председатель Арбитражного суда Приангарья Антон Иванов подал в отставку

Председатель Арбитражного суда Иркутской области Антон Иванов, занявший этот пост в январе 2024 года, подал прошение об отставке. Согласно сообщению на сайте Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) РФ, прошение было подано 10 июля, его рассмотрят 17 июля. Причины подачи в отставку не уточняются.

В конце июня стало известно, что ВККС дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Арбитражного суда Иркутской области Елены Рукавишниковой, которой инкриминируется получение взятки в особо крупном размере, и судьи в отставке Наталии Поздняковой, обвиняемой в посредничестве во взяточничестве. По версии СКР, госпожа Рукавишникова, в производстве которой находилось дело о признании незаконным ограничения режима потребления электроэнергии, получила от руководителя коммерческой компании-истца 3 млн руб. Деньги были переданы через Наталию Позднякову. В обмен на вознаграждение Рукавишникова должна была иск удовлетворить.

Сама Рукавишникова, находящаяся сейчас за границей, в своих социальных сетях отрицает связь уголовного дела в ее отношении и отставку председателя регионального Арбитражного суда. «К тому, что председатель подал в отставку, я ровным счетом не имею никакого отношения. События (уголовного дела.— “Ъ”) случились раньше, чем Антон Николаевич (Иванов.— “Ъ”) сел в кресло председателя»,— пояснила Елена Рукавишникова. Она добавила, что за время работы председателя «не имела с ним бесед и не входила в узкий круг лиц, имевших доступ к председателю».

Влад Никифоров, Иркутск