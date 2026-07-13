«Роснефть» перестала продавать бензин в канистры в Липецкой области

В минувшие выходные сеть автозаправочных станций «Роснефть» приняла решение временно не отпускать бензин в канистры в Липецкой области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Игорь Артамонов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Это не идет вразрез с решением оперативного штаба. Сети вправе самостоятельно принимать решение о разрешении или запрете отпуска бензина в канистры, исходя из текущей ситуации»,— прокомментировал решение «Роснефти» глава региона.

По данным липецких властей, за субботу, 11 июля, на территории региона было отпущено в канистры 200 т бензина.

В понедельник, 13 июля, бензин на АЗС в Липецкой области отпускают владельцам автомобилей, у которых первая цифра номера нечетная: 1, 3, 5, 7 или 9.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что в минувшие выходные в условиях дефицита поставок топлива спрос на бензин в Липецкой области почти в два раза превысил обычную норму.

Денис Данилов