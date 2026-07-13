Московский проспект в Воронеже открыли после устранения аварии на коллекторе

В Воронеже открыли трехполосный участок Московского проспекта от улицы Беговой до улицы Хользунова, который был перекрыт с 5 июля. Это связано с тем, что специалисты «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») восстановили дорожное покрытие после устранения аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Укладка асфальта на месте котлована на Московском проспекте в Воронеже

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж» Укладка асфальта на месте котлована на Московском проспекте в Воронеже

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Общественный транспорт также запущен в привычном режиме. До этого автобусы направляли в объезд по улицам Беговой, Шишкова и Хользунова, а троллейбусы и вовсе перестали ходить.

Во сколько именно был открыт участок одной из главных транспортных артерий города, не уточняется. В «РВК-Воронеж» сообщили о засыпке котлована и укладке нового асфальта в районе 20:00 накануне. В мэрии отчитались о возобновлении движения по участку в 23:00, уточнив, что после коммунальщиков районный комбинат благоустройства убирал проезжую часть.

Коммунальная авария у памятника Славы в Воронеже произошла 5 июля. В «РВК-Воронеж» 7 июля объясняли длительность работ глубиной залегания трубопровода (7 м) и тем, что котлован «стремительно наполняется стоками», из-за чего время уходит на его осушение до безопасных отметок. Среди причин аварии в компании называли интенсивное движение над коллектором и его возраст — коммуникацию построили еще в 1970-х.

В прошлом году «РВК-Воронеж» пришлось раскапывать проезжую часть Московского проспекта фактически в этом же месте, чтобы отремонтировать участок коллектора. Представители компании подчеркнули, что тот отрезок работает в штатном режиме, а повреждение в этом году выявили уже на другом.

Алина Морозова