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Московский проспект в Воронеже открыли после устранения аварии на коллекторе

В Воронеже открыли трехполосный участок Московского проспекта от улицы Беговой до улицы Хользунова, который был перекрыт с 5 июля. Это связано с тем, что специалисты «РВК-Воронеж» (структура ГК «Росводоканал») восстановили дорожное покрытие после устранения аварии на канализационном коллекторе. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Укладка асфальта на месте котлована на Московском проспекте в Воронеже

Укладка асфальта на месте котлована на Московском проспекте в Воронеже

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Укладка асфальта на месте котлована на Московском проспекте в Воронеже

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Общественный транспорт также запущен в привычном режиме. До этого автобусы направляли в объезд по улицам Беговой, Шишкова и Хользунова, а троллейбусы и вовсе перестали ходить.

Во сколько именно был открыт участок одной из главных транспортных артерий города, не уточняется. В «РВК-Воронеж» сообщили о засыпке котлована и укладке нового асфальта в районе 20:00 накануне. В мэрии отчитались о возобновлении движения по участку в 23:00, уточнив, что после коммунальщиков районный комбинат благоустройства убирал проезжую часть.

Коммунальная авария у памятника Славы в Воронеже произошла 5 июля. В «РВК-Воронеж» 7 июля объясняли длительность работ глубиной залегания трубопровода (7 м) и тем, что котлован «стремительно наполняется стоками», из-за чего время уходит на его осушение до безопасных отметок. Среди причин аварии в компании называли интенсивное движение над коллектором и его возраст — коммуникацию построили еще в 1970-х.

В прошлом году «РВК-Воронеж» пришлось раскапывать проезжую часть Московского проспекта фактически в этом же месте, чтобы отремонтировать участок коллектора. Представители компании подчеркнули, что тот отрезок работает в штатном режиме, а повреждение в этом году выявили уже на другом.

Алина Морозова

Фотогалерея

Как на Московском проспекте устраняли коммунальную аварию в прошлом году

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Рабочие и спецтехника у провала в асфальте на месте аварии на канализационном коллекторе у памятника Славы в Воронеже

Рабочие и спецтехника у провала в асфальте на месте аварии на канализационном коллекторе у памятника Славы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На месте аварии работает сразу несколько бригад

На месте аварии работает сразу несколько бригад

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Проезд перекрыт до окончания работ, но отключение воды не потребовалось

Проезд перекрыт до окончания работ, но отключение воды не потребовалось

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К вечеру 20 мая временный трубопровод был полностью смонтирован и началась перекачка стоков

К вечеру 20 мая временный трубопровод был полностью смонтирован и началась перекачка стоков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После монтажа временного трубопровода по плану — разработка котлована и одновременно вывоз грунта, а затем замена аварийного участка трубопровода

После монтажа временного трубопровода по плану — разработка котлована и одновременно вывоз грунта, а затем замена аварийного участка трубопровода

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Утром 21 мая аварийная бригада приступила к земельным работам

Утром 21 мая аварийная бригада приступила к земельным работам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По данным на утро 21 мая, с места аварии вывезено порядка 80 куб. м грунта

По данным на утро 21 мая, с места аварии вывезено порядка 80 куб. м грунта

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Жителей города просят выбрать альтернативные пути проезда до окончания работ

Жителей города просят выбрать альтернативные пути проезда до окончания работ

Фото: «РВК-Воронеж»

Укрепление котлована

Укрепление котлована

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Бригады повторно промывают трубопровод от попавшего песка и грунта во время обрушения

Бригады повторно промывают трубопровод от попавшего песка и грунта во время обрушения

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Из-за обрушения креплений стен котлована, которое произошло в ночь с 21 на 22 мая, сроки выполнения работ были скорректированы

Из-за обрушения креплений стен котлована, которое произошло в ночь с 21 на 22 мая, сроки выполнения работ были скорректированы

Фото: Пресс-служба администрации Воронежа

Спецтехника на месте аварии канализационного коллектора у памятника Славы в Воронеже, 22 мая

Спецтехника на месте аварии канализационного коллектора у памятника Славы в Воронеже, 22 мая

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рабочие приступили к укреплению котлована: устанавливаются первые шпунты Ларсена

Рабочие приступили к укреплению котлована: устанавливаются первые шпунты Ларсена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Продолжение работ

Продолжение работ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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Рабочие и спецтехника у провала в асфальте на месте аварии на канализационном коллекторе у памятника Славы в Воронеже

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

На месте аварии работает сразу несколько бригад

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Проезд перекрыт до окончания работ, но отключение воды не потребовалось

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

К вечеру 20 мая временный трубопровод был полностью смонтирован и началась перекачка стоков

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

После монтажа временного трубопровода по плану — разработка котлована и одновременно вывоз грунта, а затем замена аварийного участка трубопровода

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Утром 21 мая аварийная бригада приступила к земельным работам

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

По данным на утро 21 мая, с места аварии вывезено порядка 80 куб. м грунта

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Жителей города просят выбрать альтернативные пути проезда до окончания работ

Фото: «РВК-Воронеж»

Укрепление котлована

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Бригады повторно промывают трубопровод от попавшего песка и грунта во время обрушения

Фото: пресс-служба «РВК-Воронеж»

Из-за обрушения креплений стен котлована, которое произошло в ночь с 21 на 22 мая, сроки выполнения работ были скорректированы

Фото: Пресс-служба администрации Воронежа

Спецтехника на месте аварии канализационного коллектора у памятника Славы в Воронеже, 22 мая

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Рабочие приступили к укреплению котлована: устанавливаются первые шпунты Ларсена

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

Продолжение работ

Фото: Коммерсантъ / Егор Снетков

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