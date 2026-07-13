ФСБ предотвратила теракты на аэродромах в Амурской и Челябинской областях
Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении терактов на аэродроме «Украинка» в Амурской области и аэродроме «Шагол» в Челябинской области. Эти военные объекты спецслужбы Украины через завербованных лиц намеревались атаковать с помощью FPV-дронов и аэростатов, сообщили в ФСБ.
По данным ведомства, украинские спецслужбы забросили в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами. Их доставили в регион на беспилотниках и аэростатах. Дроны были снаряжены боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. Позднее беспилотники перевозили на легковых автомобилях с прицепами с двойным дном к аэродромам «Украинка» и «Шагол». Там в арендованных гаражах дроны собирали и готовили к запуску.
Задержаны исполнители и пособники сорванных терактов. Сотрудники ФСБ изъяли 24 FPV-дрона, оснащенных боевыми частями и нейросетевыми модулями управления из Великобритании, США, Канады и Швеции. Масса заряда взрывчатого вещества на дронах превышала 1 кг. Кроме того, изъяты две мобильные наземные станции управления дронами по спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, оснащенные устройствами самоуничтожения.
Крупный налет FPV-дронов на российские аэродромы произошел в июне 2025 года. Тогда под удар попали авиабазы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Беспилотники перевозились в грузовиках, которые выехали из Челябинска в разные регионы России, сотрудники Службы безопасности Украины активировали их дистанционно. На Украине операцию назвали «Паутина». В апреле Следственный комитет России закончил расследование уголовного дела. Были задержаны четыре человека: водители грузовиков Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин. Дальнобойщики вину не признали и утверждали, что их «использовали втемную».
Подробнее читайте в материале «Ъ» «Дальнобойщики привезли себе дело».
Предотвращенные ФСБ теракты на аэродромах в Амурской и Челябинской областях являются частью обширной серии планируемых украинскими спецслужбами атак на критическую инфраструктуру, военные объекты и военнослужащих России. С начала 2025 года ФСБ неоднократно сообщала о задержаниях граждан, завербованных украинскими спецслужбами, которые пытались совершить диверсии и теракты в различных регионах РФ, включая Крым, Воронеж, Москву, Санкт-Петербург, ХМАО и другие. Эти действия часто координировались дистанционно через мессенджеры, а в качестве исполнителей вербовались простые граждане, которым предлагалось денежное вознаграждение, а также обещания украинского гражданства или выезда на Украину.
Украинские спецслужбы, включая Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и Службу безопасности Украины (СБУ), используют различные методы вербовки, включая обман, обещания заработка и даже имитацию романтических отношений. В некоторых случаях исполнители не были осведомлены об истинных целях операций или планировались как «одноразовые» смертники, чтобы избежать выплаты вознаграждения и устранить свидетелей. Этими атаками являлись покушения на представителей власти, военнослужащих Министерства обороны РФ и участников СВО. Ранее ФСБ предотвратила теракты, связанные с рассылкой посылок с бомбами военнослужащим, диверсиями на железнодорожной инфраструктуре и атаками беспилотников на другие военные аэродромы.
В целом, ФСБ сообщает о предотвращении «беспрецедентной по масштабу и степени угрозы» серии диверсий и терактов, часть из которых, по утверждениям ведомства, планировалась «при непосредственном участии западных кураторов».