ФСБ предотвратила теракты на аэродромах в Амурской и Челябинской областях

Федеральная служба безопасности России сообщила о предотвращении терактов на аэродроме «Украинка» в Амурской области и аэродроме «Шагол» в Челябинской области. Эти военные объекты спецслужбы Украины через завербованных лиц намеревались атаковать с помощью FPV-дронов и аэростатов, сообщили в ФСБ.

По данным ведомства, украинские спецслужбы забросили в Брянскую область контейнеры с FPV-дронами. Их доставили в регион на беспилотниках и аэростатах. Дроны были снаряжены боевыми частями и мобильными наземными станциями управления. Позднее беспилотники перевозили на легковых автомобилях с прицепами с двойным дном к аэродромам «Украинка» и «Шагол». Там в арендованных гаражах дроны собирали и готовили к запуску.

Задержаны исполнители и пособники сорванных терактов. Сотрудники ФСБ изъяли 24 FPV-дрона, оснащенных боевыми частями и нейросетевыми модулями управления из Великобритании, США, Канады и Швеции. Масса заряда взрывчатого вещества на дронах превышала 1 кг. Кроме того, изъяты две мобильные наземные станции управления дронами по спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, оснащенные устройствами самоуничтожения.

Крупный налет FPV-дронов на российские аэродромы произошел в июне 2025 года. Тогда под удар попали авиабазы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Беспилотники перевозились в грузовиках, которые выехали из Челябинска в разные регионы России, сотрудники Службы безопасности Украины активировали их дистанционно. На Украине операцию назвали «Паутина». В апреле Следственный комитет России закончил расследование уголовного дела. Были задержаны четыре человека: водители грузовиков Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин. Дальнобойщики вину не признали и утверждали, что их «использовали втемную».

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Дальнобойщики привезли себе дело».