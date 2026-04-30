Дальнобойщики привезли себе дело

Как стало известно “Ъ”, ГСУ СКР закончило расследование уголовного дела о налете украинских БПЛА на военные аэродромы России. Обвинение в окончательной редакции предъявлено четырем водителям большегрузов, которые доставили дроны к местам атак. Непосредственный организатор преступления скрылся, остальные фигуранты не установлены. Дальнобойщики вину не признают, утверждая, что их «использовали втемную».

Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Иркутской области

Фото: Telegram-канал губернатора Иркутской области Фура, с которой осуществлялась атака дронов в Иркутской области

Главное следственное управление СКР закончило уголовное дело об атаке украинских БПЛА на российские военные аэродромы. Под стражей находятся четыре фигуранта: водители Андрей Меркурьев, Александр Зайцев, Михаил Рюмин и Сергей Канурин, которые знакомятся с материалами дела, составляющими 90 томов.

Им инкриминировали совершение теракта группой лиц по предварительному сговору, повлекшего причинение значительного ущерба и незаконное приобретение и перевозку взрывчатки организованной группой.

По версии следствия, водители входили в группу уроженцев Украины Артема и Екатерины Тимофеевых и некоего Борисовского (находятся в розыске), завербованных СБУ для совершения терактов в России

Некоторые из водителей были трудоустроены непосредственно в ИП, зарегистрированное на имя главного организатора преступления — Тимофеева, к остальным он обратился как обычный заказчик перевозок.

В конце мая 2025 года они выехали из Челябинска на трейлерах в разные регионы России с грузом в виде каркасных домов, в крышах которых, как установили потом эксперты, и были спрятаны БПЛА.

Когда 1 июня большегрузы находились в районе военных аэродромов, сотрудники СБУ дистанционно активировали беспилотники, которые атаковали самолеты (на Украине операцию назвали «Паутина»). В деле указано, что Минобороны был причинен ущерб в размере 2 млрд руб.

Задержали водителей вскоре после теракта. От следствия они не скрывались. Вместе с другими шоферами они пытались остановить или сбить дроны, минимизировав ущерб, нанесенный военным.

Один из водителей, Василий Пытиков, погиб во время теракта, уголовное преследование в отношении него было прекращено, так же как и в отношении еще одного шофера, который отправился в рейс только в последний момент, подменив своего коллегу. Другие шоферы, задержанные, а потом и арестованные судом, свою вину не признают. Они настаивают, что выполняли обычные рейсы и не знали, что в грузах спрятаны БПЛА.

«Где доказательства, что Зайцев входил в организованную группу? Где информация, что кто-то предупредил Зайцева о готовящейся атаке или что он разговаривал с кем-то о ней? Если у органов безопасности не получилось предотвратить этот теракт, как это должен был сделать простой дальнобойщик?» — заявляла в суде адвокат Оксана Ольгердт.

29 апреля Басманный суд удовлетворил ходатайства ГСУ СКР и продлил срок содержания под стражей на три месяца Андрею Меркурьеву, Михаилу Рюмину и Сергею Канурину.

Процессы по просьбе следователя проходили в закрытом режиме. На следующий день суд продлил срок ареста Александру Зайцеву. В этот раз следователь также просила процесс закрыть, однако судья согласился с доводами адвоката Оксаны Ольгердт о том, что все сведения, которые следствие собирается огласить в ходатайстве, уже несколько раз упоминались в открытых процессах.

Следователь заявила, что в деле есть неустановленные фигуранты, а также по нему необходимо провести еще несколько экспертиз. Адвокат подсудимого возражала, заявив, что предварительное следствие по делу закончено, сейчас они с клиентом уже знакомятся с материалами.

Об «использовании втемную» также говорили в суде восемь обвиняемых, получившие в итоге пожизненные сроки по приговору Южного окружного военного суда по уголовному делу о подрыве трейлером Крымского моста в октябре 2022 года. По словам их адвокатов, в деле не было доказательств того, что фигуранты знали о взрывчатке (она была спрятана в бобины с полиэтиленовой пленкой) и планировали осуществить теракт.

Ефим Брянцев