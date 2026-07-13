«Челябинскоблгаз» экс-губернатора Юревича выставили на продажу за 335 млн рублей

Росимущество выставило на торги контрольный пакет акций ОАО «Челябинскоблгаз», ранее входившего в бизнес-империю экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича. За 57,6% уставного капитала предприятия, национализированного по иску Генпрокуратуры, государство планирует выручить минимум 335 млн руб., следует из информации о лоте на торговой площадке.

Прием заявок на участие в аукционе продлится до 5 августа, сами торги назначены на 10 августа. Пакет включает более 5,7 млн акций. В собственности общества находятся здания площадью 9,1 тыс. кв. м и участки земли на 5,11 га. При этом в штате организации числятся всего шесть сотрудников, а ключевым видом деятельности указана аренда и управление недвижимостью.

Это повторная попытка реализовать долю бывшего главы региона. Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, предыдущий аукцион в ноябре 2025 года не привел к продаже актива. Акции «Челябинскоблгаза», вместе с «Макфой» и другими структурами бывшего губернатора, остались в федеральной собственности.

Ранее Челябинский областной суд окончательно утвердил передачу уголовного дела в отношении самого господина Юревича по обвинению во взяточничестве в Тверской районный суд Москвы для заочного рассмотрения.

Евгений Рыженьков