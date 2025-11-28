Один из активов национализированной «Макфы» не смогли продать за 335 млн рублей

Не состоялись торги по продаже пакета акций ОАО «Челябинскоблгаз», перешедшего в собственность государства после национализации холдинга «Макфа». Никто не подал заявку на участие, указано на портале «Торги России». Начальная цена актива составляла 335 млн руб.

Аукцион должен был пройти сегодня, 28 ноября. Предлагалось купить более 5,73 млн обыкновенных именных акций ОАО, что составляет около 57,59% от общего количества. Шаг торгов составлял 5% от начальной стоимости, размер задатка для участия — 67 млн руб. Продавало пакет ценных бумаг Росимущество, которому перешли активы после национализации «Макфы». Объявили конкурс в конце октября.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ об изъятии активов «Макфы» и связанных с ней компаний у бенефициаров — бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Надзорное ведомство доказало, что они нарушили антикоррупционное законодательство, так как одновременно занимали государственные должности и вели бизнес.

Виталина Ярховска