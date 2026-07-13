Силы ПВО за ночь сбили более 340 беспилотников над регионами России

С вечера воскресенья, 12 июля, по утро понедельника, 13 июля, силы противовоздушной обороны сбили 342 беспилотника над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, дроны уничтожили над Волгоградской, Владимирской, Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей и над Азовским и Черным морями.

В Белгородском оперштабе сообщали, что при атаках ВСУ на регион погибла женщина, еще двое мужчин получили ранения. Губернатор Московской области Андрей Воробьев писал, что за ночь над регионом был сбит 81 беспилотник. Три человека погибли. Еще пятеро получили ранения. Мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что ночью в сторону Москвы и Подмосковья летело более 350 дронов. Большинство из них сбито на дальних подступах, 50 БПЛА — на подлете к столице.

Над Калужской областью уничтожили 11 БПЛА. Над Тульской областью сбили три беспилотника. Информации о пострадавших и разрушениях нет. В Ростовской области дроны сбили в небе над Ростовом-на-Дону и еще тремя районами. Количество уничтоженных БПЛА губернатор области Юрий Слюсарь не уточнил.