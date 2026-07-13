Ночью в сторону Москвы летели 350 беспилотников

С 20:30 в сторону Москвы и Подмосковья летело более 350 беспилотников, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, большинство из них сбито на дальних подступах, 50 БПЛА — на подлете к столице.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что над регионом сбит 81 беспилотник. Погибли три человека, еще пятеро ранены.

В течение ночи московские аэропорты Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский ограничивали работу. Жуковский приостанавливал прием и отправку рейсов трижды.