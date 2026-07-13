Предложение квартир в новостройках в крупных городах России снизилось на 6,4%
Число новостроек в крупных российских городах в первой половине 2026 года снизилось на 6,4% год к году и составило 310 тыс. квартир, сообщили “Ъ” в аналитическом центре bnMAP.pro. В начале прошлого года показатель демонстрировал рост на 14,9% в годовом выражении.
Сильнее всего показатель просел в Ростове-на-Дону (на 25,7%, до 18,2 тыс. объектов), Челябинске (на 17,6%, до 10,3 тыс.) и Краснодаре (на 14,7%, до 42,4 тыс.). В Санкт-Петербурге показатель снизился на 8,9%, составил 33,9 тыс. квартир. В старых границах Москвы, по сведениям CORE.XP, объем первичного жилья сократился на 15%, до 30,4 тыс. квартир.
Основной причиной такой динамики эксперты называют высокую ключевую ставку Центробанка. По данным bnMAP.pro, вывод новых жилых комплексов в РФ сократился на 8%, при этом доля нераспроданных остатков в мае оставалась на уровне 69%.
Подробнее — в материале «Ъ» «Нового жилья стало меньше».
Снижение предложения новостроек происходит на фоне того, что доля таких квартир в общем объеме сделок с жильем в крупных российских городах по итогам 2025 года выросла до 35%. Это связано с ухудшением ипотечных условий на вторичном рынке при сохранении льготных программ на новое жилье. При этом доля новостроек в структуре сделок снизилась в Краснодаре, Москве, Санкт-Петербурге и Челябинске.
Снижение предложения связано с тем, что девелоперы замедлили запуск новых проектов после отмены массовой льготной ипотеки прошлым летом. Для наращивания темпов им потребуется не менее года. Сокращение числа новых проектов также отразится на поступлениях средств на эскроу-счета, что удорожает заемные средства для застройщиков.
Высокая ключевая ставка и отмена массовой льготной ипотеки привели к значительному снижению покупательской способности населения, что замедлило темпы вывода новых проектов. Аналитики ожидают, что снижение ключевой ставки ЦБ ниже 14% во втором полугодии 2026 года приведет к увеличению цен на 8% и спроса на 10% на вторичном рынке.