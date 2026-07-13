Предложение квартир в новостройках в крупных городах России снизилось на 6,4%

Число новостроек в крупных российских городах в первой половине 2026 года снизилось на 6,4% год к году и составило 310 тыс. квартир, сообщили “Ъ” в аналитическом центре bnMAP.pro. В начале прошлого года показатель демонстрировал рост на 14,9% в годовом выражении.

Сильнее всего показатель просел в Ростове-на-Дону (на 25,7%, до 18,2 тыс. объектов), Челябинске (на 17,6%, до 10,3 тыс.) и Краснодаре (на 14,7%, до 42,4 тыс.). В Санкт-Петербурге показатель снизился на 8,9%, составил 33,9 тыс. квартир. В старых границах Москвы, по сведениям CORE.XP, объем первичного жилья сократился на 15%, до 30,4 тыс. квартир.

Основной причиной такой динамики эксперты называют высокую ключевую ставку Центробанка. По данным bnMAP.pro, вывод новых жилых комплексов в РФ сократился на 8%, при этом доля нераспроданных остатков в мае оставалась на уровне 69%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Нового жилья стало меньше».