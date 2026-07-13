Нового жилья стало меньше

В первой половине 2026 года в крупных российских городах на рынке новостроек продавалось 310 тыс. квартир, что меньше на 6,4% год к году. Годом ранее показатель, напротив, демонстрировал рост на 14,9%. Девелоперы не стремятся выводить на рынок новые проекты, опасаясь накопления нераспроданных объемов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Объем предложения новостроек в российских городах-миллионниках по итогам первой половины 2026 года снизился на 6,4% год к году, до 310 тыс. квартир, подсчитали в аналитическом сервисе bnMAP.pro по запросу “Ъ”. Ситуация существенно изменилась в сравнении с показателями прошлого года: за первые шесть месяцев 2025 года число продаваемых квартир и апартаментов, напротив, увеличилось на 14,9% год к году, уточняют аналитики.

Сокращение числа доступных лотов на первичном рынке фиксируется во многих российских городах-миллионниках. Так, в Ростове-на-Дону за первые шесть месяцев 2026 года предложение снизилось на 25,7% год к году, до 18,2 тыс. лотов, в Челябинске — на 17,6% год к году, до 10,3 тыс. квартир, в Краснодаре — на 14,7% год к году, до 42,4 тыс. штук, по данным bnMAP.pro. В Санкт-Петербурге снижение за год составило 8,9%, до 33,9 тыс. квартир. В старых границах Москвы объем доступного для покупки первичного жилья по данным за июль 2026 года сократился на 15% год к году, до 30,4 тыс. лотов, следует из подсчетов CORE.XP.

Предложение новостроек в городах—миллионниках в январе—июне 2026 года Выйти из полноэкранного режима Город Предложение (тыс. лотов) Изменение год к году (%) Изменение за полгода (%) Москва 53,4 –16,4 9,9 Краснодар 42,4 –14,7 –8,4 Екатеринбург 37 16,1 13,2 Санкт-Петербург 33,9 –8,9 2,4 Уфа 20,5 6,2 9,6 Новосибирск 20,1 4,1 27,2 Ростов-на-Дону 18,2 –25,7 –6,2 Красноярск 13,7 16,1 13,2 Казань 12,4 –6,1 2,5 Пермь 11,8 35,6 15,7 Воронеж 11 –6,0 –14,1 Челябинск 10,3 –17,6 –7,2 Нижний Новгород 8 3,9 14,3 Самара 7,9 –4,8 –7,1 Волгоград 6,9 Без изменений 13,1 Омск 2,7 12,5 17,4 Всего 310,2 –6,4 4,6 Открыть в новом окне Источник: bnMAP.pro.

Динамика продиктована по-прежнему высоким уровнем ключевой ставки ЦБ — в этих условиях застройщики не торопятся с запуском на рынок своих проектов, чтобы не наращивать объем нераспроданного жилья и не нести издержки по выплатам дорогих кредитов, отмечает коммерческий директор компании «Метриум» Дмитрий Проскурин. Объем запусков новых жилых проектов в целом по РФ за первое полугодие 2026 года сократился на 8% год к году, уточняет основательница bnMAP.pro Ирина Доброхотова. При этом рынок пока сохраняет значительный объем накопленных остатков: по данным за май 2026 года, доля нераспроданного жилья в стране составила 69%, следует из подсчетов «Наш.Дом.РФ».

Кроме того, дозированный вывод на рынок жилья позволяет девелоперам удерживать цены и избегать избыточных дисконтов, говорит управляющий партнер девелоперской Unikey Айгуль Юсупова. Так, средняя цена первичной квартиры в Москве по данным на начало июля 2026 года достигла 883,5 тыс. руб. за 1 кв. м, что на 24% больше год к году, отмечают в CORE.XP. Предпосылок для снижения цен пока не проглядывается, поскольку себестоимость строительства продолжает дорожать, добавляет управляющий директор ГК «Развитие» Семен Золотов.

Сейчас девелоперы пытаются реализовать жилые объекты, выведенные на продажу в предыдущие годы,— это довольно сложно в силу все еще низкого спроса. Всплеск активности фиксировался лишь в преддверии изменения условий семейной ипотеки в феврале 2026 года, в этот период предложение наиболее бюджетных лотов существенно сократилось, отмечает Ирина Доброхотова. Однако в целом по итогам января—июня 2026 года объем спроса на новостройки в Москве сократился на 29% год к году, до 995 тыс. кв. м, подсчитала директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба.

Экспозиция продолжает сокращаться, поскольку новые проекты выводятся на рынок медленнее, чем вымываются наиболее ликвидные лоты, говорит коммерческий директор «Балчуг Девелопмент» Ирина Соболева. При этом речь идет о дефиците наиболее доступного предложения: застройщики осторожнее выводят проекты в массовом сегменте, где покупатели сильнее зависят от ипотечных ставок, отмечает Дмитрий Проскурин. Тем временем большинство покупателей предпочитает занимать выжидательную позицию, говорит директор департамента аналитики и ценообразования группы «Эталон» Никита Мурин.

В то же время объем предложения в сегменте высокобюджетного жилья растет, так как такие проекты не так зависят от ипотечного спроса и сохраняют привлекательную экономику для застройщиков, отмечает директор по развитию департамента жилой недвижимости Nikoliers Анна Мурмуридис. По ее подсчетам, объем предложения первичного жилья премиум-класса в Москве по данным на начало июля 2026 года увеличился на 34,5% год к году, до 426,2 тыс. 1 кв. м, этот показатель в элитном сегменте вырос на 20,4% год к году, до 252,4 тыс. 1 кв. м.

София Мешкова