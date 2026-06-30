Минус Израиль

Подписание меморандума о прекращении военной фазы конфликта между США и Ираном запустило процесс кардинального пересмотра отношений с Израилем американскими политиками как демократического, так отчасти и республиканского лагеря. Свидетельством отказа от незыблемого для обеих партий принципа поддержки еврейского государства стало жесткое заявление вице-президента Вэнса, подвергшего резкой критике ключевого ближневосточного союзника США. Еще одним тревожным для Израиля знаком стали результаты первичных выборов в Нью-Йорке, принесшие сенсационный успех несистемным кандидатам, выступившим против Израиля и его премьера Нетаньяху. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Nathan Howard / AP Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Nathan Howard / AP

О смене вех в отношениях США и Израиля сообщило 28 июня издание Politico, написавшее о новой тенденции мировой политики на основе анализа последних жестких заявлений и сокращающихся контактов высшего руководства двух стран.

Как отмечает Politico, США перестали делать для Израиля исключение из принципа «Америка превыше всего», что автоматически повлекло за собой утрату еврейским государством прежнего статуса «особого союзника» Вашингтона.

Издание также обращает внимание на то, что в прошлом году израильский премьер Биньямин Нетаньяху посетил Вашингтон пять раз, а в этом году лишь один раз, в феврале.

Новых визитов Нетаньяху в Белый дом не запланировано, в то время как количество телефонных разговоров между лидерами двух стран резко сократилось. «Думаю, это еще не самое худшее. Дальше — больше»,— сообщил источник в окружении Нетаньяху.

Ранее портал Axios напомнил о том, что 2 июня во время одного из немногочисленных разговоров с Нетаньяху Трамп нецензурно высказался о его действиях на Ближнем Востоке, назвав его «чертовым сумасшедшим».

«Лицом» смены курса Вашингтона по отношению к Израилю стал вице-президент США Джей Ди Вэнс, который на прошлой неделе задал тон острой политической дискуссии внутри США, прямо заявив, что у еврейского государства почти не осталось друзей, и поэтому страна должна хорошо подумать, прежде чем нападать на ее единственного оставшегося союзника — Америку.

Вэнс, который вел мирные переговоры с Тегераном в Швейцарии, использовал жесткие формулировки в адрес Израиля из-за публичной критики его руководством подписанного 18 июня меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, прекратившего горячую фазу конфликта на Ближнем Востоке.

«Вы — страна с 9 млн жителей. Нельзя просто убивать, чтобы решать каждую проблему национальной безопасности»,— предупредил Вэнс.

«Дональд Трамп — единственный глава государства во всем мире, который симпатизирует Израилю в данный момент»,— добавил он.

Происходящий сдвиг можно считать тектоническим: поддержка евреев задолго до основания в 1948 году Государства Израиль стала частью американской политической традиции. Первый президент США Джордж Вашингтон в письме еврейской общине Ньюпорта в далеком 1790 году писал: «Пусть дети рода Авраамова, обитающие в этой стране, продолжают заслуживать и пользоваться доброжелательностью других жителей».

На протяжении почти всей истории США американские политики строили или укрепляли свои карьеры за счет последовательной защиты еврейской общины и Израиля. Так, экс-президент Джо Байден и лидер демократов в Сенате Чак Шумер десятилетиями выступали за масштабную военную помощь Израилю, а сенатор Тед Круз открыто заявлял, что одна из главных задач его работы в Сенате — быть ведущим защитником Израиля.

Произраильские организации активно поддерживают лояльных конгрессменов и жестко противодействуют их критикам, что до последнего времени делало произраильскую позицию выгодной для карьеры американских политиков.

Между тем подтверждением того, что прежняя поддержка Израиля становится все более токсичной для американских политиков, стали и прошедшие в Нью-Йорке на прошлой неделе первичные выборы, на которых мэр Нью-Йорка Зоран Мамдани поддержал троих несистемных кандидатов.

Весьма символично, что все они сделали критику Израиля и войны в Газе одной из центральных тем своих кампаний и выступили против американского истеблишмента, который пока в своем большинстве по-прежнему стоит за Израиль.

Так, в 10-м округе бывший финансовый контролер Брэд Ландер уверенно победил действующего конгрессмена Дэна Голдмана, набрав вдвое больше голосов. В ходе избирательной кампании Ландер неоднократно требовал называть военные действия Израиля в Газе «геноцидом».

В другом округе победила гражданская активистка Дариализа Авила Шевалье, которая называла Израиль «искусственным» и «апартеидным государством, совершающим геноцид», и призывала «финансировать людей, а не бомбы».

Жесткая критика Израиля принесла успех и левой пропалестинской активистке, которая в рамках избирательной кампании участвовала в антивоенных протестах и категорически отказывалась брать деньги от произраильских фондов.

Американские аналитики отмечают, что после успеха на праймериз в Нью-Йорке кандидатов, выступающих с критикой Израиля, эта тенденция может масштабироваться в любых округах с сильной прогрессивной и молодежной базой, особенно там, где есть значительное арабское или мусульманское население. В таких штатах, как Иллинойс, Мичиган, Пенсильвания, Нью-Джерси и Северная Каролина, тема Израиля, Газы и финансирования от AIPAC (Американский израильский комитет общественных связей) становится лакмусовой бумажкой нового тренда.

В лагере республиканцев перемена настроений не столь очевидна: на праймериз консерваторов кандидаты, которые критикуют безусловную помощь Израилю или называют действия еврейского государства «геноцидом», как правило, проигрывают.

Тем не менее социологи фиксируют растущий скептицизм молодых республиканцев по отношению к Израилю.

Обозначившаяся смена риторики американских политиков отражает заметную перемену настроений в американском обществе, которое так и не приняло аргументацию ястребов в политическом истеблишменте, выступающих за продолжение конфликта с Ираном. Тем более что цена вопроса для рядовых американцев оказалась весьма высокой: согласно анализу Moody’s Analytics, с конца февраля американские домохозяйства ежемесячно тратили на $750 больше из-за конфликта с Ираном.

Последние социологические опросы подтверждают новый тренд. Исследование Gallup показало, что американцы впервые стали больше симпатизировать палестинцам (41%), чем израильтянам (36%). В свою очередь, опрос Pew Research подтвердил, что 60% американцев придерживаются неблагоприятного мнения об Израиле. И, наконец, еще один опрос Quinnipiac, проведенный в конце июня, выявил, что 48% избирателей считают поддержку Израиля руководством США чрезмерной.