США впервые использовали морские беспилотники при атаке на Иран

Составлено ИИ-Ассистентъ

Эскалация между США и Ираном обострилась после того, как 8 июля режим прекращения огня на Ближнем Востоке дал трещину. Это произошло после того, как Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал три коммерческих судна в Ормузском проливе. В ответ Центральное командование ВС США нанесло удары по Ирану, значительно расширив список целей и их географию. Впервые были атакованы железнодорожные пути, а также в зоне обстрелов оказалась АЭС «Бушер».

Эти атаки были не первыми. В феврале 2026 года США и Израиль уже начали военную операцию против Ирана, тогда же были впервые применены однонаправленные ударные беспилотники, сделанные по образцу иранских «Шахед». Ранее, в конце мая и начале июня 2026 года, США уже наносили удары по иранским радарам, командно-диспетчерским пунктам для БПЛА и целям на острове Кешм в ответ на попытки Ирана атаковать Кувейт и Бахрейн баллистическими ракетами. Американские военные также сообщали об уничтожении более 13 тысяч целей в Иране с начала военной операции. За неделю до текущего события США поразили более 300 целей в рамках «третьей волны ударов».

При этом американские чиновники в беседе с CNN допустили, что удары США не обязательно означают возобновление крупномасштабных боевых действий. История американо-иранских отношений показывает, что военное давление и дипломатия нередко идут параллельно. Тегеран отвергает причастность к некоторым атакам, но заявляет о закрытии Ормузского пролива «до окончания вмешательства США в регионе», рассматривая контроль над проливом как ключевой инструмент влияния.